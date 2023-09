郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵嘆「跑掉很多人」

▲郭台銘14日正式宣布與女星賴佩霞搭檔參選正副總統。(圖/記者湯興漢攝)

記者柯沛辰/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日揭曉副手人選,是台美混血女藝人賴佩霞,但雙重國籍問題是否影響參選,引發外界關注。對此,沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》表示,郭台銘支持度已經被賴佩霞拖累,背後其實有原因。

沈富雄表示,賴佩霞的學歷或雙重國籍都不重要,這只是一個枝節問題,可以解決就可以解決,不能解決就再換人選而已,真正重要的是,自從郭台銘宣布副手後,所有聲量是負面多於正面,「對郭董是扣分的,你知道嗎?」

沈富雄指出,郭台銘支持度會因為賴佩霞下降,「因為郭董走到今天,有一部份的人是相信郭董是治國人才,但賴佩霞出現以後,這些人就覺得說『郭董,原來你把這個治國,總統、元首這個位子當作這樣來處理』,所以跑掉很多人...」

至於很多人稱讚賴佩霞那一天演講有多好,沈富雄則持不同看法,「我覺得郭董是找不到人,賴佩霞說『我是君子成人之美』,我覺得這個也是用詞不當,意思是看到郭董沒辦法,就拉他一把,然後不忘酸他幾句、玩他一番,我覺得賴佩霞當天是佔了上風,郭董是一臉無可奈何。」

沈富雄說,郭台銘一路走到現在,沒人害他,但卻愈走愈窄,山窮水盡,「都是你自己幹的」。他指出,在美國歌劇中有一句俚語叫做"It isn't over until the fat lady sings."(表演直到胖女士唱歌時才要結束。編按:含意是「不到壓軸,不見真章」),如今賴佩霞發聲了,「我認為郭董沒有戲唱了。」