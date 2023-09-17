郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵嘆「跑掉很多人」

▲郭台銘14日正式宣布與女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日揭曉副手人選，是台美混血女藝人賴佩霞，但雙重國籍問題是否影響參選，引發外界關注。對此，沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》表示，郭台銘支持度已經被賴佩霞拖累，背後其實有原因。

沈富雄表示，賴佩霞的學歷或雙重國籍都不重要，這只是一個枝節問題，可以解決就可以解決，不能解決就再換人選而已，真正重要的是，自從郭台銘宣布副手後，所有聲量是負面多於正面，「對郭董是扣分的，你知道嗎？」

沈富雄指出，郭台銘支持度會因為賴佩霞下降，「因為郭董走到今天，有一部份的人是相信郭董是治國人才，但賴佩霞出現以後，這些人就覺得說『郭董，原來你把這個治國，總統、元首這個位子當作這樣來處理』，所以跑掉很多人...」

至於很多人稱讚賴佩霞那一天演講有多好，沈富雄則持不同看法，「我覺得郭董是找不到人，賴佩霞說『我是君子成人之美』，我覺得這個也是用詞不當，意思是看到郭董沒辦法，就拉他一把，然後不忘酸他幾句、玩他一番，我覺得賴佩霞當天是佔了上風，郭董是一臉無可奈何。」

沈富雄說，郭台銘一路走到現在，沒人害他，但卻愈走愈窄，山窮水盡，「都是你自己幹的」。他指出，在美國歌劇中有一句俚語叫做"It isn't over until the fat lady sings."（表演直到胖女士唱歌時才要結束。編按：含意是「不到壓軸，不見真章」），如今賴佩霞發聲了，「我認為郭董沒有戲唱了。」