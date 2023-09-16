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柯文哲咬賴清德老家違建不繳稅　賴競辦：房屋早於法規前、都有繳稅

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統參選人柯文哲新竹市老家頂樓遭檢舉違建，柯媽何瑞英16日上午自行拆除；柯文哲今受訪時說，但柯也暗指賴清德老家的違建很久沒繳稅、也應處理。對此，賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧說，存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，且過去都有繳交房屋稅；至於建物是否涉及違建問題，會尊重新北市政府、經濟部礦務局等相關單位的認定並配合辦理。

針對賴清德副總統萬里老家會勘相關事項，賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，本屋存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與有心人士和媒體討論之其他個案違建實屬不同，且過去皆有繳交房屋稅。賴清德副總統的態度很清楚，建物是否涉及違建問題，會尊重新北市政府、經濟部礦務局等相關單位的認定並配合辦理。

另外，郭雅慧也做出3點說明：

一、依據新北市政府地政局於9月6日在賴清德主席位於萬里的老家進行現勘後回覆「由於該地區從1981年起才實施建築管理，因此所有人若能證明建物1981年前就存在，經申請後便可認定為合法房屋。」從相關資訊及空照圖都可證明該屋存在於民國40年間，早於民國70年區域計畫法實施日期，新北市政府應可調閱相關資料，即可釐清。

二、新北市政府及經濟部礦物局於9月15日現勘後，經濟部礦務局回覆「該區位屬萬里六坑煤礦舊礦區，該地無採礦事實，民國77年礦業權也公告廢止。至於地目變更、地上物的使用狀態認定屬於地方政府職權。」由此可知，該區域已非礦區保留區，且該區段在區域計畫法實施前，也就是該屋興建時，地目是「旱地目」，並未違反使用區分規定。另，該屋存在於民國40年間，因不堪使用，於民國92年前後進行翻修，早於新北市政府100年06月02日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」。

三、本案因早期煤礦開發，依當時礦業法相關規定煤礦業者得依法設置事務所、廠庫、礦工房舍等設施，該屋為礦工房舍屬容許使用設施。本屋存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與媒體討論之其他個案違建實屬不同。賴清德副總統靜待新北市政府及經濟部後續認定，全力配合需改善之處置。

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