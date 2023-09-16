改裝噪音車擾民　南警強力掃蕩守護交通安全與安寧

▲台南市警四分局於15日晚上，結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安平區永華路二段與華平路口執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局於15日晚上，結合環保局、監理站及交通警察大隊，在安平區永華路二段與華平路口執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務，針對車輛車身、燈光、排氣管等違規改裝項目，執行告發並召回檢驗噪音車輛，採「馬上測馬上罰」之執法措施，以「靜」化安平地區。

台南市安平區有許多熱門景點，每逢夜間時常會有改裝車輛噪音擾民，因部分駕駛人個人喜好或為追求行車速度感，任意改裝車輛、拉轉油門，於路段中高速行駛發出噪音，除危及個人與其他用路人安全外，更影響市民居住環境品質。

警方說，車主駕駛人不當變更原規格設備或改裝車體與電氣設備，車輛結構安全性可能因此減弱，進而危及自己及其他用路人的安全。依「道路交通管理處罰條例」第16條可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰、第18條可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗；而改裝排氣管致生噪音部分，除依「噪音管制法」第28條可處車主或駕駛人新台幣1800元以上3600以下罰鍰，並通知限期改善外 仍未完成改善者，還可按次處罰。

這次聯合稽查總計攔查汽車計2部、機車55計部，共計57部。其中警察依道路交通管理處罰條例第16條舉發4件、第18條舉發10件及越級駕駛1件、環保局依噪音管制法召回檢測機車33部。

四分局表示仍會持續加強該項執法工作，讓改裝車輛無所遁形，除了警方不定期擇適當地點規劃執行「環、警、監」聯合稽查外，另於轄內各重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，強力取締超速車輛外，針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關進行檢測。另環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如有發現汽、機車行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳照片(包含車牌及排氣管)或影片至環保署噪音車檢舉網站https://noisecar.epa.gov.tw/public/home）檢舉，藉由警民合作一起維護居住環境。

四分局分局長王子雄呼籲民眾應確實遵守交通法規，勿擅自改裝車輛排氣管製造噪音，應配合使用原廠排氣管，才能保持優質安寧的生活環境。