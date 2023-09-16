鴛鴦盜以車為家趴趴造…缺錢偷剪20萬電纜線　警埋伏4hrs險被撞

▲夫妻檔以車為家、竊取光電場電纜線變賣，還險些衝撞攔查警車。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、蔡怡萍／台南報導

台南一對夫妻居無定所，開著廂型車到處以車為家，缺錢花用就多次偷剪電纜線拿去變賣，害得光電業者損失約20萬，但由於夫妻倆行蹤不定、大大增加查緝難度，經過警方分析習慣路線，並佈線埋伏4小時後，終於發現該廂型車影跡，夫妻還試圖繞行甩開警方、險些衝撞造成車禍，還好最後仍將其圍捕逮獲，依竊盜罪移送偵辦，並聲押獲准。

學甲警分局指出，8月間接獲光電業者報案指稱，其在將軍區案場遭人連續竊取電纜線，損失約20多萬元，受理報案後即由偵查隊及將軍分駐所組成專案小組，並報請臺南地檢署指揮偵辦。

經仔細過濾案發時、地、人車後，鎖定應是蕭姓犯嫌所為，警方分析其作息及出沒地，發現蕭嫌大多以汽車旅館、或甚至直接住在廂型車上，未有固定住所，難以查緝。

警方於14日9時，派員至犯嫌習慣出沒路段埋伏，經過4小時許，發現蕭嫌車輛出現於佳里區，旋即進行攔查，而過程中蕭嫌仍拒絕停車，並數度繞過警車逃逸，險些釀成車禍，幸於優勢警力包抄下，將蕭嫌及其妻子逮捕帶返分局偵辦。

▲▼車上塞滿衣物與生活用品，以車為家到處跑。



警方在這輛車上執行搜索時，發現2人幾乎以車為家，車上滿滿都是衣物、日常用品，所有雜物都塞在車上；同時也查獲犯案用之各式工具及電纜線一批，全案訊後以竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，蕭嫌經聲請羈押後獲准。