誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了

▲元祖食品董事長張秀琬因誣告罪遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

元祖食品創辦人張秀琬，日前為了和二兒子離異的藝人安晨妤討論孩子監護事宜，請安女帶孩子和父母到家中談判，但要安女先離開現場，過些時候再回去一起晚餐，沒想到事後張秀琬控告安女，未經同意擅闖家門，還偷東西亂用電腦，因為孫子證稱，安女一直陪伴遊戲，且婆婆家沒有電腦，台北地檢署11日依誣告罪起訴張秀琬。

張秀琬是僑外資元祖實業負責人，旗下元祖食品從1981年在台灣創設地1家店面後，1993年進駐上海，到目前為止再兩岸三地共有650家門市，且是首家在上海證交所掛牌的台灣烘焙企業。

事業有成的張秀琬在2015年遇到大兒子張乙濤婚變事件，長子與長媳最後鬧得不歡而散。2019年，換二兒子張劭緯傳出外遇，被藝人妻子安晨妤發現，當時還傳出張劭緯偷情對象是大黑松小倆口的千金邱威樺，張、安、邱1男2女為此交叉互控多起官司，最後逐一調解撤告。

▲藝人安晨妤與元祖二少張劭緯婚姻終結後，被前婆婆誣指涉嫌侵入住宅竊盜。（資料照／記者劉昌松攝）

不過在2022年初，安晨妤應前婆婆邀約，帶著孩子和自己父母，到前婆家作客，原來是婆婆張秀琬希望能協商孩子的監護探視問題，但張秀琬希望能和前親家相談，請安晨妤先離開，安晨妤獨自外出，等到晚餐時間回到前婆家，和婆婆、孩子一起外出用餐後，就突然收到被控竊盜等罪的通知。

張秀琬指控，安晨妤當天第2度進入家門前，未經過她的允許，且安晨妤一進門就偷東西，還亂動家中電腦，安晨妤堅決否認犯行，反控前婆婆張秀琬誣告，檢察官為調查事件原委，找來孩子詢問媽媽第2次進門的時候在幹嘛，孩子童顏童語表示，媽媽就一直在跟他們玩。

檢察官進一步調查，張秀琬家中根本沒有電腦，應該不至於有電腦被亂動的事情，且安晨妤是被要求外出等待再行返家，張秀琬應知道安晨妤並沒有做出被指控的竊盜等罪行，因此在日前處分不起訴安晨妤後，另依誣告罪起訴張秀琬。