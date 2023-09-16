「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

▲北極鯰魚。（圖／翻攝自微博）



文／中央社台北16日電

深圳退休官員孫女、帳號「北極鯰魚」的網友發炫富文，稱家裡存款達9位數皆因「割韭菜」，還說家人「感覺貪了」。當局調查是否貪腐最後不公開結案引反彈，逾9成網友要求公開調查結果。

中國官媒中新社官方微博「國是直通車」發起「您認為北極鯰魚事件結果是否應公開？」的網路投票今天公布結果，總計10萬3811票中，9萬7198票約93%的網友要求公開，認為不應公開或是可以再等等的票數不到1成。

國是直通車指出，顯然不予公開難服眾，唯有最大程度的公開透明，才能消弭民眾質疑。

國是直通車報導，今年3月間，人在澳洲的北極鯰魚於微博發文自曝「我潤了！」、「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」、「我只知道我家有9位數…想在哪個國家就哪個國家」，還說家人「感覺貪了」。

所謂「潤」，指離開中國，跑到國外。「潤」的漢語拼音是run，也是英語的「跑」。「潤」字成了中國人移民國外的熱門代稱。

北極鯰魚還嘲諷來她網頁踢館的網友說：「就喜歡看你們支性難改的樣子…」、「博主爺爺當交通局局長的時候你爺爺正在大街上給人修腳捏」、「低賤老鼠」、「底層賤畜」等。

經官方確認，北極鯰魚提及的當事人、其祖父原是深圳市交通運輸局貨運分局的幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休。

當時深圳市交通運輸局表示，已就相關訊息開展核查，並將及時通報有關情況。

但近日媒體發現，深圳市交通運輸局查了約半年後發布公開訊息指出，依據「信息公開條例」第2條以及第36條第3項的規定，決定不予公開。

報導說，及時通報變成不予公開，5個多月的等待並未得到具公信力的調查結果，不免啟人疑竇：到底是有難言之隱還是另有隱情？如果深圳交通局不予公開，其他部門是否可以介入調查，並最終予以公開？

報導指出，規避不是良策，沉默也並不能解決問題，儘管鍾某某已退休，仍有義務解釋財產來源是否合法合規。

中國網友的反應格外激烈，痛批深圳市交通運輸局「權力的傲慢」、「等了五個月就等來這樣的答覆，深圳交通局真有一套」等。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120916