快搶！「桃竹竹苗」TPASS紀念卡秒殺　今起第二波預購加碼1000張

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快搶！「桃竹竹苗」TPASS卡秒殺　今起第二波預購加碼1000張

▲「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲行政院通勤月票「桃竹竹苗」TPASS紀念卡開放第二波預購。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

為了減輕北、中、南三大生活圈，以及單一縣市（台中、台南、高雄、屏東）等地的通勤族負擔，行政院交通部推出的「TPASS行政院通勤月票」，已經陸續上市。其中，由桃竹竹苗縣市攜手的「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，日前在推出後銷售一空，對此，新竹市政府16日表示，市長高虹安隨即也責成交通處與一卡通公司、銷售通路協調，目前已經請卡廠再製作1000張紀念卡，並開放預購。
 
新竹市交通處長倪茂榮表示，新竹縣市、桃園市、苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡，第一波預估銷售1000張，開賣第2日即銷售一空，因接獲許多民眾反映預購買不到紀念卡，經協調評估後決議開放第2波預購，目前已請一卡通公司再加碼1000張，9月16日在全家便利商店及蝦皮商城開放預購，預計10月13日開放取卡

倪茂榮表示，桃竹竹苗通勤定期票推出後獲得市民朋友熱烈迴響，共四種月票方案分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，市府同時積極優化相關措施，確保10月2日正式上路無虞，預購詳情也可透過新竹市政府交通處網站－桃竹竹苗通勤定期票專區查詢(https://reurl.cc/E17oo1)
 
另外，交通處也補充指出，第2波的預購因緊急製卡、包裝及配送需要時間，但已經購入TPASS紀念卡民眾，在取卡後請至一卡通官網登錄專區( https://reurl.cc/dmGDnD )完成資料登錄，需輸入身分證字號、生日、手機號碼及「TPASS一卡通」外觀卡號，以辦理線上記名服務，一卡通公司將在10個工作日審核完成後，以E-mail通知民眾到四大超商，由店員靠卡領取交通部公路總局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，領取期限至明年1月31日

▼行政院通勤月票「桃竹竹苗」TPASS紀念卡 。

▲「桃竹竹苗通勤定期票」TPASS紀念卡 。（圖／記者陳弘修翻攝）

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