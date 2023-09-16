　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2狗打架！主人慘被狗繩絆倒「痛到起不來」　重傷送醫獲賠31萬

狗狗運動公園、寵物、毛小孩（圖／記者黃克翔攝）

▲2隻狗打架，主人慘被絆倒，受傷送醫。（圖／記者黃克翔攝）

記者林郁婷／綜合報導

湖北黃岡一名男子日前帶他的泰迪犬散步，期間遇到一隻牧羊犬，不知為何突然攻擊他的泰迪，他想把兩隻狗狗拉開，自己卻反遭狗繩絆倒，當場痛到起不來，送醫後被鑑定為十級傷殘，住院治療了14天，事後他向牧羊犬主人提告，成功獲賠70970元（人民幣，下同，約新台幣31萬元）。

據《九派新聞》報導，方姓男子牽著泰迪犬在黃州區某廣場散步，偶遇帶著牧羊犬的杜姓男子，突然牧羊犬朝著泰迪衝過來，接著開始攻擊和撕咬，方男見狀立即嘗試把兩隻狗分開，用力扯住狗繩想把泰迪拉回來，卻被繩子絆倒。

方男倒在地上起不來，最後被路人報警送往黃岡市中醫醫院，總共住院治療14天，花費約16239元（約新台幣7.1萬元），之後經鑑定為十級傷殘，後期治療費為1500元（約新台幣6600元），休養期共需要90天；泰迪犬也因受重傷，被送往武漢的動物醫院救治，花費21304元（約新台幣9.3萬元）。

方男不滿損失沒得到賠償，於是將杜男告上法院。法院審理後認為，杜男飼養的牧羊犬屬於城市禁止飼養的烈性犬，並且也未辦理養犬證，導致方男及他的泰迪犬受傷，杜男作為動物飼養人及管理人，「應當承擔侵權責任」。

最後法院判決杜男必須賠償方男，包括醫療費、殘疾賠償金、鑑定費及財產損失等，總計70970元。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／高雄兄嫂遭惡鄰殺害　死者妹發聲了！
快訊／柯文哲妹妹宣布參選立委！
快訊／高嘉瑜道歉了！　向支持者喊話
快訊／台南安平死亡車禍！　騎士慘遭輾斃
Sandy「洗基因成功」兒子帥到不得了！　鬆口產後2變化
7大月餅聲量排行！　陳耀訓拿第2名
侯友宜低調「巧遇」紐約市長亞當斯！　蔡英文、賴清德都沒見到面
夫妻遭惡鄰砍死！管理員哭了：他們很冤枉　曝糾紛原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

2狗打架！主人慘被狗繩絆倒「痛到起不來」　重傷送醫獲賠31萬

兩個月前才風光辦「拳上」　JPEX疑涉詐騙被香港警方調查！

半年收掉106家店　家樂福「北上廣深」門市全關了！

體檢時目光呆滯！他被判定「智商偏低」　律師批醫生越權

青發論壇提供「首來族」開戶　台青申請陸電子支付「5分鐘搞定！」

家長交流「是姦情」！女出軌孩子同學爸　更驚爆睡過多位男家長

婦人鈔票一張張存　後方男子爆氣大罵要她滾

2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

打完麻醉被放置！陸男躺手術台上等開刀　醫師竟都下班了

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

2狗打架！主人慘被狗繩絆倒「痛到起不來」　重傷送醫獲賠31萬

兩個月前才風光辦「拳上」　JPEX疑涉詐騙被香港警方調查！

半年收掉106家店　家樂福「北上廣深」門市全關了！

體檢時目光呆滯！他被判定「智商偏低」　律師批醫生越權

青發論壇提供「首來族」開戶　台青申請陸電子支付「5分鐘搞定！」

家長交流「是姦情」！女出軌孩子同學爸　更驚爆睡過多位男家長

婦人鈔票一張張存　後方男子爆氣大罵要她滾

2周未現身！　路透：中國國防部長李尚福因採購遭調查

打完麻醉被放置！陸男躺手術台上等開刀　醫師竟都下班了

張麗善：可溯源才能供餐　雲林國中小校園「蛋蛋危機」解除

高雄兄嫂遭惡鄰砍死！死者妹淚曝真相：他們這輩子沒做錯事

張承中告別夢想家下一站確定！　出任籃協副秘書長　

啦啦隊女神「穿這樣」去海洋公園被質疑！收大量私訊…不忍了發聲

快訊／柯文哲妹妹柯美蘭宣布參選新竹立委！　從政動機曝光

觀察／「巧遇」蔡賴見不到的紐約市長　侯友宜訪美開局先聲奪人

鄰居抱不平「柯家遭追殺」　憂丈夫氣到血壓高！柯媽坐鎮拆違建

「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

公司發「6000元中秋禮金」他怒嫌爛！一票人羨煞：我只有1顆柚子

美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包　得手1.9萬

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

他打完麻醉被放置手術台　醫師竟都下班了

婦人鈔票逐張存　後方男子爆氣大罵滾

2周未現身！路透：陸國防部長遭調查

中國防長失蹤！

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

瀑布邊拍美照！她下秒為撿手機狂墜40公尺慘死

老婦到銀行轉帳1300萬　因「1件事」遭銀行報警

半年收106家店　家樂福北上廣深門市全關了

生吃海鮮他右腿急速發黑！4次手術慘截肢保命

他體檢時呆滯被認「智商低」　律師批醫生越權

屁孩玩電梯被夾　網：結局爽到

男帶刀冒充快遞員　屋主尖叫將人推出門

更多熱門

相關新聞

牧羊犬第一天上班　被羊撞到跌倒

牧羊犬第一天上班　被羊撞到跌倒

動物也有當菜鳥的一天！一名大陸網友在微博分享一段影片，畫面中一隻黑白相間牧羊犬在地上打滾，原來是因為牠體型太小了，被比牠大許多的羊頂撞跌坐在地，不過年紀尚小的汪汪毫不氣餒，用力站起來繼續奮鬥。

遛狗沒牽繩遭攔！大媽怒　「拿刀追打」抓警察臉

遛狗沒牽繩遭攔！大媽怒　「拿刀追打」抓警察臉

不滿妻出軌！尪「打自己頭」　哭問：為何嫁給我

不滿妻出軌！尪「打自己頭」　哭問：為何嫁給我

手指被牧羊犬咬一口！女子竟染「罕見細菌」亡

手指被牧羊犬咬一口！女子竟染「罕見細菌」亡

批女孩是早戀元凶　陸教師出書內容惹議

批女孩是早戀元凶　陸教師出書內容惹議

關鍵字：

湖北黃岡黃州區泰迪犬牧羊犬

讀者迴響

熱門新聞

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

辦身分證注意！照片規範多一規則

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

一聽「肺腺癌四期」！她急檢查　醫：台灣患者和1原因很有關

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

小鬼黃鴻升離世3年了

更多

最夯影音

更多
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面