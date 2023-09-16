2狗打架！主人慘被狗繩絆倒「痛到起不來」　重傷送醫獲賠31萬

▲2隻狗打架，主人慘被絆倒，受傷送醫。（圖／記者黃克翔攝）



記者林郁婷／綜合報導

湖北黃岡一名男子日前帶他的泰迪犬散步，期間遇到一隻牧羊犬，不知為何突然攻擊他的泰迪，他想把兩隻狗狗拉開，自己卻反遭狗繩絆倒，當場痛到起不來，送醫後被鑑定為十級傷殘，住院治療了14天，事後他向牧羊犬主人提告，成功獲賠70970元（人民幣，下同，約新台幣31萬元）。

據《九派新聞》報導，方姓男子牽著泰迪犬在黃州區某廣場散步，偶遇帶著牧羊犬的杜姓男子，突然牧羊犬朝著泰迪衝過來，接著開始攻擊和撕咬，方男見狀立即嘗試把兩隻狗分開，用力扯住狗繩想把泰迪拉回來，卻被繩子絆倒。

方男倒在地上起不來，最後被路人報警送往黃岡市中醫醫院，總共住院治療14天，花費約16239元（約新台幣7.1萬元），之後經鑑定為十級傷殘，後期治療費為1500元（約新台幣6600元），休養期共需要90天；泰迪犬也因受重傷，被送往武漢的動物醫院救治，花費21304元（約新台幣9.3萬元）。

方男不滿損失沒得到賠償，於是將杜男告上法院。法院審理後認為，杜男飼養的牧羊犬屬於城市禁止飼養的烈性犬，並且也未辦理養犬證，導致方男及他的泰迪犬受傷，杜男作為動物飼養人及管理人，「應當承擔侵權責任」。

最後法院判決杜男必須賠償方男，包括醫療費、殘疾賠償金、鑑定費及財產損失等，總計70970元。