　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遛狗沒牽繩遭制止！紅衣大媽暴怒　「拿菜刀追打」抓花警察臉

記者林郁婷／綜合報導

湖北襄陽一名婦人遛狗時沒牽繩子，遭到員警攔下並制止她繼續遛狗，婦人聽完瞬間暴怒，當場咆哮辱罵，還動手抓員警的臉和脖子，甚至衝回家拿菜刀想繼續追打，造成員警受到輕傷。近日判決結果出爐，婦人被依襲警罪判處有期徒刑7個月。

據《澎湃新聞》報導，襄城區肖姓員警2022年11月9日巡邏時發現，徐姓女子外出遛狗卻沒牽繩子，要求出示養犬證並批評沒牽狗繩的行為，徐女對此感到不滿，伸手搶奪肖姓員警手機失敗後，又當街破口大罵，甚至抓傷他的臉和脖子。

▲▼大媽不滿被制止遛狗，對員警拳打腳踢。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲大媽不滿被制止遛狗，對員警拳打腳踢。（圖／翻攝自澎湃新聞）

肖姓員警被徐女逼到牆邊，就連一旁的民眾都看不下去，紛紛勸阻女子「你看你把警察的臉抓的」，而肖姓員警也找時機出手，反過來將徐女壓制在地，然而一不注意又讓她逃脫，徐女因此站起來繼續對員警拳打腳踢，雙方在街道上演全武行。

徐女打到最後甚至還覺得氣不過，轉頭回家拿出菜刀追打肖姓員警，直到被其他警察拉開才停手，最後被以妨害公務帶回警局，事後公訴機關也認為，應以襲警罪來追究徐女責任。

襄城區人民法院如今作出判決，由於肖姓員警的傷勢經鑒定為輕傷，徐女因此違反襲警罪，判處有期徒刑7個月。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
拖板車上挖土機掉下來！砸破磚牆毀電桿　驚悚片曝光
基泰出包毀民宅整棟拆　蔣萬安宣布：用公辦都更、從最優容積
他吃港式「蝦餃黏3隻蟑螂」！超噁畫面曝光　店家認錯：整桌免單
摩洛哥世紀強震災情慘重！最新死傷曝光
買麥當勞「內用區卻拆了」！　業者曝原因：不是省成本
陳建州、范瑋琪「現蹤小巨蛋」！　力挺王力宏5度攻蛋
大直塌陷案始末一次看！居民陳情8個月沒下文　建商負責人失聯
萬華民宅火警！3人後門逃生　中風翁命喪火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平召開東北振興座談會　強調「五大安全」重要使命

遛狗沒牽繩遭制止！紅衣大媽暴怒　「拿菜刀追打」抓花警察臉

三層次深談國父發展觀　宋楚瑜：不做大官做大事！為兩岸和平努力

身價5億起跳！「仙氣天馬」狂閃鑽石光　飼主曝品種：絕對不賣

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

港府被轟應對水災反應慢　特首黑雨過後才現身

情趣娃娃被棄屍走廊　兩邊乳房「慘遭挖掉」帶走！

走路姿勢怪怪的！　陸女在胸腰「綁15條活蛇、4條蜈蚣」闖關

打點滴突尖叫2聲！女嬰「瞬間心跳停止」　母：護士誤注射氯化鉀

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

習近平召開東北振興座談會　強調「五大安全」重要使命

遛狗沒牽繩遭制止！紅衣大媽暴怒　「拿菜刀追打」抓花警察臉

三層次深談國父發展觀　宋楚瑜：不做大官做大事！為兩岸和平努力

身價5億起跳！「仙氣天馬」狂閃鑽石光　飼主曝品種：絕對不賣

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

港府被轟應對水災反應慢　特首黑雨過後才現身

情趣娃娃被棄屍走廊　兩邊乳房「慘遭挖掉」帶走！

走路姿勢怪怪的！　陸女在胸腰「綁15條活蛇、4條蜈蚣」闖關

打點滴突尖叫2聲！女嬰「瞬間心跳停止」　母：護士誤注射氯化鉀

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

富邦、味全「土投對決」　5局1比1平手

悲歌！萬華民宅「碰」起火1死...他緊急逃生　女友入監：他獨力照料1老2小

黑名單球迷擅闖球場熊抱MPJ　疑似因喬裝逃過檢查

出席宗教後援會　賴清德喊眾神護台灣：讓我高票當選、立委過半

吳睿勝兩分砲定勝局！　味全二軍9比5勝兄弟

U18／日本守備失誤加暴投　中華隊3比1反超

習近平召開東北振興座談會　強調「五大安全」重要使命

日本H級女神要來台租房！「辣曬南半球」：住哪好？各地網搶留言

摩洛哥強震632死！高雄特搜隊加入國際搜救輪值　整裝隨時馳援

基泰出包毀民宅整棟拆　蔣萬安宣布：用公辦都更、從最優容積

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

大陸熱門新聞

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵上吊亡

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

長髮妹困洪水　開腿爽抱消防員畫面爆紅

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

最窄僅20公分！世界最薄大樓蓋近百年要拆了

7歲愛滋男童成孤兒　最大願望：上學

228公分！ 大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

港人暴雨排地鐵　女：到底多愛上班？

台胞故事「申情一家」新書發布

陸失蹤女主播　被製成女屍標本？

擔心小老婆被海葵毀了！他超狂一招完美解決

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天

「雙宋會」提出台灣關心3問題

更多熱門

相關新聞

酒後被叫去買菜　騎車少一動作慘了

酒後被叫去買菜　騎車少一動作慘了

高雄鳳山一名許姓男子（57歲）5日喝了1杯威士忌後，被老婆叫去住家對面市場買菜，但他騎車因安全帽帶未扣，遭警方攔查到酒駕，酒測值0.93毫克超標，讓他懊悔不已，直呼早知道就走路來買菜。許男除了被依公共危險移送法辦外，還吃上一張500元的交通罰單。

不滿妻出軌！尪「打自己頭」　哭問：為何嫁給我

不滿妻出軌！尪「打自己頭」　哭問：為何嫁給我

男七度酒駕　還幹譙監獄「比當兵差」

男七度酒駕　還幹譙監獄「比當兵差」

狗尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭扒裙

狗尾巴掃到人妻腿！23歲妹遭扒裙

批女孩是早戀元凶　陸教師出書內容惹議

批女孩是早戀元凶　陸教師出書內容惹議

關鍵字：

湖北襄陽遛狗員警菜刀襲警罪大媽

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

包小柏女兒骨灰隨身帶

國家警報響了！大雷雨強襲2地　警戒暴雨2小時

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面