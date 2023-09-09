遛狗沒牽繩遭制止！紅衣大媽暴怒　「拿菜刀追打」抓花警察臉

記者林郁婷／綜合報導

湖北襄陽一名婦人遛狗時沒牽繩子，遭到員警攔下並制止她繼續遛狗，婦人聽完瞬間暴怒，當場咆哮辱罵，還動手抓員警的臉和脖子，甚至衝回家拿菜刀想繼續追打，造成員警受到輕傷。近日判決結果出爐，婦人被依襲警罪判處有期徒刑7個月。

據《澎湃新聞》報導，襄城區肖姓員警2022年11月9日巡邏時發現，徐姓女子外出遛狗卻沒牽繩子，要求出示養犬證並批評沒牽狗繩的行為，徐女對此感到不滿，伸手搶奪肖姓員警手機失敗後，又當街破口大罵，甚至抓傷他的臉和脖子。

▲大媽不滿被制止遛狗，對員警拳打腳踢。（圖／翻攝自澎湃新聞）



肖姓員警被徐女逼到牆邊，就連一旁的民眾都看不下去，紛紛勸阻女子「你看你把警察的臉抓的」，而肖姓員警也找時機出手，反過來將徐女壓制在地，然而一不注意又讓她逃脫，徐女因此站起來繼續對員警拳打腳踢，雙方在街道上演全武行。

徐女打到最後甚至還覺得氣不過，轉頭回家拿出菜刀追打肖姓員警，直到被其他警察拉開才停手，最後被以妨害公務帶回警局，事後公訴機關也認為，應以襲警罪來追究徐女責任。

襄城區人民法院如今作出判決，由於肖姓員警的傷勢經鑒定為輕傷，徐女因此違反襲警罪，判處有期徒刑7個月。