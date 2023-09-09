全教產批國際生留台「壓縮就業機會」　教部：少子化狀況嚴峻

▲教部與國發會推出吸引國際生來台留台計畫，全教產質疑壓縮國內就業機會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部在前（7日）天宣布投入52億預算，吸引優秀國際學生來台就學與留台工作。全教產今（9日）表示，政府對優秀國際生定義不明確，若要留台工作恐壓縮國內人才就業機會。教育部則回應，台灣少子化挑戰嚴峻，多個產業缺工及國際人才競爭，才與國發會合作推動此計畫。

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會攜手，預計5年（113至117年）投入52億預算。招生對象為港澳僑生與各國境外生，且正在國外大學就學中或專科畢業生，教部將委託大學設置海外基地進行招生。

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教育部預期，在免學雜費、每月提供1萬獎助金，以及畢業後可在台高科技產業就業等條件配合下，希望5年可再多招1.8萬名優秀國際生。預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人，預計留用人數累計可逾21萬人。

不過，全教產今天表示，樂見國際生自費來台擴增國內學校生員，但政府補助所謂優秀國際生，不只定義不明確，未來若要留台工作至少2年，恐會壓縮國內人才就業機會，且本土學生的素質跟能力難道比不上嗎？加上之前新南向產學專班出現學生打黑工亂象，未來若只是進入企業生產線工作，花人民納稅錢外，還有本末倒置、捨近求遠之嫌。

不過，教育部指出，台灣少子化挑戰嚴峻，多個產業缺工及國際人才競爭，國發會從110年起推動強化人口及移民政策，其中透過擴大吸引及留用僑外生，希望擴大來台就學僑外生人數，畢業後並留台工作。

教育部表示，這次進一步推動促進國際生來台與留台計畫，主要是配合國發會擴大招募人才策略規劃，將依產業需求，整合大學校院進行海外招生並設立招生基地，協調國發會、經濟部、教育部等相關行政資源，同時與企業合作提供產學獎學金。教育部將與學校及企業共同建立篩選機制，吸引優秀學生來台就學，並藉由強化國際學生就業輔導措施，促進優秀國際學生留台就業。