澎湖火燒船真相曝！他電魚被逮超不爽　花40萬找4人燒爛取締船

▲許男因不滿電魚遭取締，花錢找來數名友人共謀將取締船燒毀，一行人下場場了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名許姓男子在澎湖岸際違法電魚，遭從事海洋生態保育的陳姓男子取締處罰，許為了報仇、找來郭姓友人計畫燒掉陳男的取締船隻，郭再夥同陳姓、蔡姓友人共4人一起行動，某日凌晨時佯裝釣客，潛水游至目標船隻，點燃汽油將船燒到全毀，其中一陳男得手25萬、其餘3人每人5萬。主謀許男因教唆放火判刑3年2月，其中3人因賠償60萬給受害者，判刑1年10月、獲緩刑5年。

根據判決，許男曾因為違法電魚經舉發遭到監控，因此對從事海洋生態保育、協助執法人員出海取締電魚之陳男心生不滿，2020年8、9月間，找來郭姓友人商討報復計畫，郭男又向另一名陳姓友人討論，陳男與蔡男想出放火燒了陳姓取締員駕駛的船隻。

想出計謀的陳男將此告訴郭男，並開出35萬代價，郭男前往馬公市造船廠該船隻停放處勘查地形後，向許男開價40萬，其中5萬價差浮報為自己的報酬，許男答應並支付10萬訂金，陳姓友人又找來欠債的另名陳姓男子一起加入，於2020年10月16日凌晨展開行動。

先由欠債的陳男帶著犯案工具，佯裝成釣客，到達造船廠附近後，傳訊給其他同夥，暗號「我已在釣魚點」，接著穿上潛水裝下游到目標船隻，上岸將事前準備的汽油倒染在破布上，再以打火機點火引燃火勢，整艘船迅速被蔓延火勢吞沒，雖然消防隊趕抵將烈火撲滅，但船隻已幾乎被燒到破損不堪，無法再使用，而謀策的陳男獲得25萬、其餘3人皆分得5萬。

但警方很快就循監視器影像，查獲整起案件，而除了主謀許男之外，每個人都坦承犯行，事後也跟受害的陳姓男子達成調解，法院審後，依教唆放火罪判處許男3年2月，除了潛下水放火的陳男另立案審理中，其餘陳、郭、蔡3人均賠償被害者60萬元，並繳回犯罪所得，因此依公共危險罪各處1年10月徒刑、緩刑5年，提供50小時義務勞務，全案可上訴。