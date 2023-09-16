「侯柯配」能讓藍軍歸隊？　沈富雄：沒想像中齷齪！卑鄙的是我

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者詹宜庭／台北報導

《中時新聞網》最新民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲合組「侯柯配」，可獲得38.4％支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6％，甚至還可以吸引泛藍選民歸隊。對此，前立委沈富雄15日表示，先前他認為，藍軍內部的搗蛋份子不歸隊的原因，是因為沒有指望，但現在合起來好像會贏，藍軍竟然歸隊了，坦言「他們不歸隊的原因沒有我想的那麼齷齪，卑鄙的是我。」

沈富雄昨日在TVBS節目《少康戰情室》中指出，「中時的民調裡，有兩點非常重要的啟示，支持柯文哲的年輕票，跟著柯文哲去藍白合；支持侯友宜的老年票，也跟著侯友宜去藍白合，所以這個組合裡頭，從年輕的一路吃到老的，是個非常奇怪、難得的現象。

沈富雄提到，大家都擔心1加1會小於2，但這個組合1加1幾乎接近2，互補的可能性非常高。然而，反過來看，因為互補這麼高，所以大家非常忠於自己要的人，如果沒有合的話，最後棄保幾乎不可能。

「侯友宜若跟柯文哲合，藍軍竟然歸隊了！」沈富雄驚訝道，這點他必須承認他錯了，先前他認為，藍軍內部的搗蛋份子不歸隊的原因，是因為沒有指望，所以他們歸不歸隊都無所謂，但現在合起來好像會贏，竟然歸隊了，「他們不歸隊的原因沒有我想的那麼齷齪，卑鄙的是我。」