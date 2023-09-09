綠控王鴻薇收基泰政治獻金　沈富雄轟：惡劣！工安意外馬上延伸

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

建商基泰建設因施工出包，導致台北市中山區大直街工地周邊民宅發生傾斜意外。事發後，民進黨爆料，國民黨立委王鴻薇曾收基泰建設30萬元政治獻金，引發藍綠政治攻防。對此，前立委沈富雄8日表示，「政治的惡劣就是這樣，這麼大的工安事件，馬上就延伸誰拿了政治獻金？我覺得這是不對的」。

民進黨昨日召開記者會，指控王鴻薇在去年議員選舉跟立委補選期間，相隔不到70天拿了基泰建設兩筆政治獻金，質疑，「王鴻薇昨天站在蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？」

針對該指控，王鴻薇回應，對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。

「政治的惡劣就是這樣，這麼大的工安事件，馬上就延伸誰拿了政治獻金，我覺得這是不對的。」沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中分享，他家後面要蓋26層高樓，吊車伸到馬路上，他每天都從下面走過。有天，他問工地的人，如果吊車掉下來，打到他的機會有多大？他說不到萬分之一，就不理他了；豈料，第二天吊車就被工人搬回工地裡了，「所以我講話有用，因為萬分之一發生的機率就是一。」

沈富雄說，基泰是相當有名的建設公司，現在被台北市長蔣萬安下令停止的5個案子，仔細看，每個案子名字都有基泰兩個字，這跟一般建設公司不一樣，一般建設公司是一個建案一個公司，蓋完就跑掉了，而這是每個建案都有基泰在上面，所以它跑不掉的。

對於整起案件，沈富雄強調，雖然相關單位都有責任，但建設公司責任最大，因為公司應該在施工的過程中要非常小心，寧可做過頭，也不要做不及。他認為，台灣人就是這樣，能夠佔便宜、混得過去，大樓蓋起來就沒人知道，不過這種事會發生在這麼大的建設公司，也讓他感到意外。