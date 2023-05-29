寄生市議會20年！議員女密友遭追討6.4萬水電費　檢分案介入調查

▲黃露慧遭爆料，父親黃正男擔任議員時期，將議員研究室借給趙姓女性密友住。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導



日前有網友在PTT八卦板爆料，指出民進黨嘉義市議員黃露慧的父親、已故前議員黃正男長期違規將議員研究室借給趙姓女性密友住，至今住了20年。對此，市議會表示已向趙女求償20年水電費共6萬4080元，嘉義地檢署則表示該案已列他案字號，也已指派檢察官介入調查。

4月時PTT八卦板出現一篇「全台最便宜，嘉義市北港路房租每月267元」文章，指出黃正男用公家資源把議員研究室給趙姓女子住，一住就是20年，遭人舉報後嘉義市調查站行文嘉義市議會，應比照嘉義市一般家庭平均水電費賠償，每房每室水費71元、電費196元，合計水電費267元，20年水電費共6萬4080元，批說「為什麼這種行為不犯刑法，每年賠3204元就可以了事」。

嘉義市議會表示，水電已依一般家庭水電使用費率，向趙女提出不當得利民事求償，議會計算方式每房、每室水費71元、電費196元，因此，實際向趙女求償每月水電費計267元，20年水電費共6萬4080元。

地檢署則回應，該案已列他案字號，也已指派檢察官介入調查，詳情不便說明。

▼嘉義市議會向趙女求償每月水電費267元、合計20年共6萬4080元。（圖／記者翁伊森翻攝）