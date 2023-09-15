住戶DIY裝「超環保門鈴」！離奇公告8千人笑了：這隻雞好萬用

▲住戶自行安裝「環保門鈴」，公告曝光讓8000人笑出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

惡搞性質的玩具「尖叫雞」推出以後十分受到歡迎，許多網紅會買來拍惡搞影片，效果相當足夠。不過，近日有網友發現，竟然有人突發奇想，將尖叫雞製作成門鈴，逗趣的裝置曝光以後，引起一陣討論熱潮，也讓許多人笑了出來。

一名網友在「路上觀察學院」分享照片，當時他看見了某住處所設置的門鈴，感到相當新奇，於是拿起手機拍了照片。從畫面中能看見，有隻尖叫雞被綁在透明的提網裡面，並且固定在牆壁上，旁邊還附有一張寫著「這是門鈴。本雞已定期消毒，請安心使用」的公告，讓人忍不住嘴角上揚。

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逗趣的門鈴設置引起熱烈討論，至今已有近8,000人按讚，不少人留言笑稱，「真雞鈴」、「太可愛了吧，笑死」、「好用，以前每次去紀念品店都會去壓它」、「經過不按兩下好像少了什麼」、「每個地方都能看到它，有夠好用」、「好棒的功能，環保又便宜，等等就去買」、「尚書大人真雞鈴」、「送貨送了好多年，怎麼都沒有遇到這麼優質的好門鈴。」

此外，也有人分享，除了當門鈴以外，尖叫雞還有其他特殊的功能，「我曾經騎車在路上被這種喇叭叭過，對方還是腳踏車」、「倒車時也可使用喔」、「如果怕關門聲音太大，可以在門縫放一隻尖叫雞，關門的時候發出慘叫你就會小力關門了。」