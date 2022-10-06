新竹郵差按完門鈴秒閃！他見180度「華麗甩尾」氣炸

記者柯振中／綜合報導

新竹一名孫姓男子指控，日前家人聽到有人按門鈴，外出查看卻沒有人，原先以為是惡作劇，後來查看監視器畫面，才知道竟是郵差送信，豈料看完送信的過程，讓他氣得痛罵「神速一般的甩尾」。

孫姓男子在「爆料公社」指控，家人以前常常聽到門鈴聲，外出查看後，卻沒有發現任何人，起初以為是惡作劇，於是加裝對講機，讓對方可以說清楚來意。

▼男子加裝監視器才知道，按完門鈴就跑的人是郵差。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



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不過，安裝對講機以後，仍然會出現「門鈴響卻沒人」的狀況，後來查看監視器畫面，才知道竟是郵差來送掛號信，讓他瞬間傻眼，「按了就跑，連說馬上下去的機會都沒有，只看到門口什麼都沒有，誰知道你是掛號？」

孫男不禁痛批，明明人在家中，掛號信卻永遠都收不到，難道是郵差喜歡惡作劇、擾人嗎，「神速一般的甩尾，輕悄悄的我來了，靜悄悄的我走了，希望你不知道我來過。」

▼這名郵差按完門鈴立即掉轉車頭，孫男一家出門查看，完全沒看到人。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



離奇的影片曝光，不少人留言痛罵，「好調皮的郵差」、「我們家是直接來貼招領單…連門鈴都不按」、「郵差皮得很，檢舉一次下次就不敢了」、「他不是要送信，他只是想按一下而已」、「可以建議播放少男的祈禱，這樣大家就知道郵差來了。」

不過，也有人認為，這名郵差可能是先按完門鈴，先到別家去送信，接著再折返回來，這樣一來較為省時、工作也比較有效率，「一分鐘不能等 ！郵差卻要等每個人的一分鐘」、「他一定還在附近送，先按鈴看有沒有人在。不然每戶都等兩三分鐘，可能會送到半夜唷」、「是不是常常有讓郵差等很久過。所以才會這樣？」

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