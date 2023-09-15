生吃海鮮「他右腿急速發黑」！第三天ICU搶救　手術4次慘截肢保命

▲32歲男子吃生醃海鮮後做4次手術失去1條腿。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

福建泉州一32歲男子小偉（化名）近日生吃了一盤海鮮，第二天高燒39.5度，精神萎靡，還出現膿毒性休克，右大腿腫脹明顯，腿部皮膚已經發烏。在醫院救治了一個多月，經歷了4次手術，他的命是救回來了，可惜因為嚴重感染，導致肢體缺血性壞死，小偉的下肢並沒有保住。

據《漳視新聞、海峽都市報》報導，小偉在8月中旬的一天，他吃了生醃海鮮（編按：魚、蝦、蟹等海鮮或河鮮，用酒、姜、蒜等調料醃製，再冷藏或冷凍製作而成），還喝了點酒，回去時摔了一跤右腿磕破，他沒在意。不料第二天他就發起高燒，右足背到右大腿紅腫，皮膚發黑。撐到第三天，他被同事送醫。

「人送來時，高燒39.5℃，精神萎靡，血壓低，出現膿毒性休克、多臟器功能不全；從右足背到右大腿腫脹明顯，皮膚發烏，局部出現血泡，肢體冰涼，右下肢廣泛缺血性壞死」，接診的燒傷創面修復科主治醫師立即給予補液抗休克、抗感染、臟器功能維護等一系列治療，並對右下肢進行搶救性手術。

由於心臟、肝臟以及腎臟等臟器功能受損，小偉還需進行血透、生命支持等治療，術後被送入ICU進一步救治。

那麼，到底是什麼原因引發如此嚴重的感染呢？醫生說，「男子沒有什麼基礎疾病，我們高度懷疑與他病發前食用生醃海鮮有關。」醫生進一步稱，術後分泌物細菌培養提示「創傷弧菌」，生的、未煮熟的或不新鮮的海產品可能攜帶這種病菌，進食可能引發感染。

據了解，創傷弧菌又稱為海洋弧菌，是一種棲息於海洋中的細菌。創傷弧菌廣泛分佈在海水中，可從牡蠣等海產品中分離得到。被感染者起病急、進展兇猛、救治困難，若在48小時內未能及時治療，死亡率能達到50%以上；若超過72小時都未作有效治療，死亡率能接近100%。

醫師表示，感染創傷弧菌主要有兩種途徑，一是破損的皮膚或黏膜接觸海水或海產品刺傷皮膚而感染。不少感染者不得不截肢（指）保命。其中，創傷感染型最常見。另一種是進食被創傷弧菌污染的海產品，創傷弧菌經胃腸道黏膜入血引起全身感染。

「創傷弧菌感染發病多發生在夏秋季節，一方面，夏秋季水溫較高，適合海洋弧菌的生長和繁殖；另一方面，人們去海邊遊玩、處理海產品及食用海鮮的機會更多」，醫生說，感染創傷弧菌的人並不多，但患慢性疾病如糖尿病、慢性肝病（肝硬化、酒精性肝病等）、慢性腎炎、痛風、血友病、腫瘤等免疫功能低下的群體發病率較高。

由於創傷弧菌感染具有高度致死性，因此預防非常重要。醫生建議，第一，受損的皮膚或裸露的傷口要遠離海水。第二，處理海鮮等時要特別小心，尤其是患有基礎性疾病或自身免疫功能較差的人，清洗處理食材時要盡量戴上防水厚手套，或借助尖刀、鉗子等工具防止被刺傷。第三，高危人群要避免進食生海鮮。

醫生強調，「平時被魚刺、貝類刺傷，應立即用清水清洗傷口並消毒，若傷口出現異樣，立即就醫。若因為接觸海水、海鮮或被貝類、魚刺傷肢體而引起感染、發燒，出現低血壓和其他症狀，應及時就醫，並把受傷過程詳細告訴醫生，這樣才能進一步提高救治成功率。」