工研院宿舍成砲房！研究員偷吃廠商人妻　度過「激烈的下午」慘了

▲工研院研究員偷吃廠商人妻，挨告要賠50萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

在工研院任職的研究員阿皓(化名)，因工作合作和已婚的廠商琳琳(化名)相識，進而發展出不倫戀，被琳琳的丈夫發現後，兩人仍繼續大聊性愛話題、相約「性愛大戰」，琳琳還驅車到阿皓工作地點，在不知名房間內共度「激烈的下午」，最後丈夫怒將阿皓告上法院。新竹地院審理，判定阿皓侵害配偶權屬實，應賠償50萬元。全案還可上訴。

人夫指控，妻子琳琳因工作認識在工研院任職的阿皓，阿皓明知琳琳已婚還有小孩，仍和她從去年2月開始交往。直到他意外在琳琳手機裡看到兩人曖昧訊息，妻子才坦承出軌。不料兩人在姦情曝光後仍繼續交往，至少再發生2次性關係。

人夫指出，琳琳和阿皓不僅在LINE討論「愛液」等性愛過程細節，琳琳還表示「我們是不是從520之後就沒見面了」，阿皓回應「我覺得…我似乎非常需要跟妳有一場不輸給上一次程度的大戰」、「我可能會用手指幫妳完之後，一邊幫妳舔一邊把手指塞到妳嘴巴吧」，兩人完全不知悔改的露骨對話，讓他看了身心飽受煎熬，要向阿皓求償120萬元精神撫慰金。

全案審理時，阿皓全盤否認和琳琳交往，辯稱這些LINE紀錄不是他的。

但法官比對相關證據，確認該LINE帳號就是阿皓本人，且由內容發現，兩人在去年5月20日見面，並進行一次所謂「性愛大戰」。另外，琳琳又在同年7月15日開車到阿皓任職的工研院某院區，之後一起前往某個房間進行一個「激烈的下午」，事後阿皓擔心表現不好，頻頻問琳琳「所以沒有第一次舒服嗎」、「最喜歡網咖跟廁所……跟妳我喜歡那種我們的距離非常靠近，被侷限在狹小空間的感覺」等語，可推知兩人至少發生2次性行為。

法官指出，去年10月11日阿皓和人夫通話，也說自己明知琳琳已婚還接近她，表示「之前我控制不了自己」、「我都願意在你面前下跪跟你認錯」等語，綜合所有證據，判定阿皓侵害配偶權，審酌他博士學歷在工研院任職，年度所得為140萬到160萬，判他應賠償50萬元。全案還可上訴。