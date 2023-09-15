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社會 社會焦點 保障人權

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一名住在13樓的63歲吳姓男子，長期自認樓上的羅男一家人發出噪音，15日早上7時許持刀上樓，在2名小孩面前將羅男及其妻子砍殺，2人當場死亡，吳男逃逸到屏東被逮，態度相當不配合，據了解，吳男的兒子指出，這一兩年來家中不定時聽到刻意發出的噪音，而且透過管委會溝通協調2、3次均無效。

▲▼苓雅命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺害鄰居夫妻的吳男落網。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案發生在今日上午7點52分，住在13樓的63歲吳姓男子疑似長期自認14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲▼ 高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，逃亡畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳姓男子行兇後從容逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳男犯案後騎著車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回。

吳男當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，針對犯案動機及丟棄位置則行使緘默權，不願說明更多。

▲▼苓雅命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺害兩名鄰居的吳男落網。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，吳姓嫌犯一家住在該大樓已超過20年，被害的羅家則是住了大約5年，吳嫌兒子則表示，家中這一、兩年都會聽到不明的噪音，而且是特定物品敲打所發生，而且有時在白天，有時則在深夜，讓人相當困擾。

據透露，雙方至少有2、3次透過管委會進行噪音的協調，但都沒有成效，也曾發生口角，但沒有肢體衝突，最近一次協調則大約是在一個多月前。

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