iPhone 15系列吸睛　台灣大：預計銷售成長1成

▲台灣大商務長林東閔。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／台北報導

蘋果iPhone 15終於對外界發佈，此次與往年相同，共推出四款機型，且在規格上有一定程度的提升，全系列改換USB-C連接，也讓許多果粉搶先預購。對於今年的iPhone 15系列台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔也認為，看好買氣，「預估整體銷量上漲一成」。

iPhone 15系列全系列搭載動態島，並且改用USB-C連接，且相機畫素全面升級為4800萬像素，加上Pro系列搭載全新晶片A17 Pro並採用全新鈦材質，在許多細節上都能看出升級，也讓許多果粉搶先預購。

▲台灣大商務長林東閔解析iPhone 15亮點。（圖／記者湯興漢攝）

林東閔表示，這次在手機規格上，其實最值得關注的是最新的A17 Pro晶片，首度由台積電3nm製程技術，搭載硬體光線追蹤，且針對串流媒體能夠更流暢、更快速，預計未來人工智慧語言模型，或許在沒有網路的情況下，siri也能回答用戶所需問題。

除了晶片之外，他也認為Pro系列的鈦金屬質感也是此次的亮點之一，並且將靜音按鍵改為動作按鈕，可以讓iPhone有更多的可能性，未來搭配手勢等相關用法會變得更加強大。

而對於銷售部分，林東閔認為首波的銷售絕對是「供不應求」，尤其是最旗艦的Pro Max系列，依據往年，旗艦機皇就是果粉的「首要目標」，後續供貨影響則需要再觀察。

▲台灣大商務長林東閔表示，本次補貼力度會更大。（圖／記者湯興漢攝）

除此之外，今年iPhone全系列價格上調，林東閔認為，由於疫情解封後，許多民眾都安排出國旅行等等，花費變多，比較沒有更換手機的餘裕，因此這就考驗電信商的補貼力度，也預期台灣大今年補貼力度對比去年將會大大提升。