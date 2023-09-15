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無業20年！狠男殺鄰居夫婦　妻悔自己「睡死」：早點醒就不會發生

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區(15日)發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子自認樓上一家四口長期發出噪音，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻，兩人陳屍屋內當場死亡。吳嫌的太太得知消息後，懊悔地說「我如果早點醒，或許就不會發生這種事情」，直呼很後悔自己睡死了。

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，死者的2名兒子全程目擊父母遇害過程，身上穿著校服，緊急跑到管理室大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」並指稱殺人的是「13樓的阿北」，管理員上樓查看後緊急報案，並將男童帶到住家附近的水果店躲避。

▲高雄苓雅一棟大樓發生凶殺案。（圖／記者吳世龍攝）

▲死者兒子跑到樓下向管理員求救。（圖／記者吳世龍攝）

吳嫌的太太表示，先生已經20多年無業在家，家用都是靠大哥支援，她因中風行動不便，生活起居都是靠先生照顧，先生對她較冷漠，平日不太交談，只有做午晚餐給她吃時，會喊她吃飯。她自認先生是很善良的人，內心也很感激他，所以今天先生犯下殺人案件，她完全無法理解，也感到很難過。

提到和樓上住戶的互動情況，吳嫌太太表示，和14樓住戶前兩天搭電梯時有遇到，但平日都沒什麼互動，樓上吵鬧她也習慣了，不過從未聽先生抱怨、反映過樓上住戶吵鬧，「沒有任何蛛絲馬跡」，所以先生找管委會調解，她也完全不曉得。

▲▼夫上樓砍死鄰居夫妻檔！兇嫌妻驚恐不知情：沒有聽他說過太吵。（圖／記者吳世龍攝）

▲吳嫌太太懊悔表示自己睡死了。（圖／記者吳世龍攝）

吳嫌太太懊悔地說，她因為吃藥，睡覺都會睡得很熟，「我今天如果早點醒，或許就不會發生這種事情，我覺得，我是很後悔自己睡死了，又很後悔平常沒有多關心他。」

警方調查，63歲吳姓犯嫌背景單純，一家三口同住在13樓，經查訪住戶，發現前幾個禮拜，羅姓夫妻與吳姓嫌疑人曾因噪音問題發生糾紛，沒想到今天上午竟持刀砍殺鄰居夫婦。專案小組事後在屏東縣林邊鄉臨海路逮到吳嫌，他當場坦承犯案，並表示已將作案凶刀、衣物丟棄。

▲▼ 高雄苓雅鄰居砍殺夫妻案，逃亡畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳嫌犯案後步出住家大樓。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，警方目前急欲釐清，吳嫌是預謀持刀上樓殺人，或是在羅家就地取刀，不過吳嫌不願配合調查，警方正設法突破心防釐清犯案殺機，並擴大調閱監視器尋找兇刀。另外，吳嫌太太、兒子不同意警方進屋，必須等檢察官核發搜索票後才能進屋搜查。

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