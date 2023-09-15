砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一名住在13樓的63歲吳姓男子，長期自認樓上的羅男一家人發出噪音，15日早上7時許持刀上樓，在2名國小學童面前將羅男及其妻子砍殺，2人當場死亡，吳男逃逸到屏東被逮，今日下午押回警局時，面對媒體追問全程不發一語，警方透露，嫌犯的態度「相當不配合」。

此案發生在今日上午7點52分，住在13樓的60歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓朝羅姓夫妻砍殺，死者的6歲、7歲兒子目擊後緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了」。

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳男犯案後，神情自若離開社區，騎著機車一路南下，數度被監視器捕捉到身影，最終警方在屏東縣枋寮鄉臨海路上找到僅穿著白色吊嘎，正在騎車的吳男，立刻把他壓制在地，上銬帶回。

吳男當場也坦承犯案，但已將兇刀、衣服丟棄，對於犯案動機及丟棄兇刀的位置，全行使緘默權，不願說明。

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方在下午將嫌犯帶回苓雅分局，嫌犯面對大批媒體追問「為何要殺人？」、「是噪音問題嗎？」、「要不要道歉？」等問題，全程不發一語。

警方則透露，嫌犯態度「相當不配合」，不但不交代兇刀丟棄處，也拒絕警方進入自己家中搜查，警方目前正設法突破其心防，以進一步釐清案情。