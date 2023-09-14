明天開搶iPhone 15第一批　妹子驚見「1狀況秒滅火」！內行也點頭

▲原PO猶豫是否預購第一批iPhone 15 Pro。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

明（15）日iPhone 15就可手刀預購！不過一名妹子猶豫直呼，想明天搶預購，如此一來就能趕快拿到iPhone 15 Pro，結果爬文發現，果粉們反而不建議買第一批，因為過去出現黑屏的窘境，苦等到11月才換到新機。事實上，一名內行人直呼，最好在10月底至11月購機，若隔年想換機，保固內二手價也比較高。

一名女網友在Dcard表示，陪伴她多年的iPhone7 Plus，打算讓它今年退休，接著打算明天預購iPhone 15 Pro，結果爬文後，原PO反而退縮了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，非常擔心買到機王，「發現大家都不推薦買哀鳳的第一批，還有看到拿到第一批，結果隔天就黑屏，最後換到一台全新的手機，已經11月了！」因此想求問果粉的看法。

底下網友回應，「iPhone產能很大，所謂第一批，說不定到11月都是同樣製程，買就對了」、「每批都有機王，機率問題」、「一切都是人品問題，人品不好，最後一批也是會拿到機王」。

事實上，有資深果粉認為，其實「10月底至11月初」在官網或門市購買新機才是最佳時機，2個關鍵原因就是，先觀望是否有災情，以及這段期間購買，明年換新機iPhone 16時，手機仍在保固期內，如果機況良好，二手價格會相對較高。

他也進一步說明，使用iPhone 12 Pro已有一年半左右，電池健康度仍維持在94%，「最終以15K的價格售出，再以不到兩萬的價格購入iPhone 14 Pro。現在iPhone 14 Pro的電池健康度仍達99%。再加上我是在10月底至11月初購買的，明年換新機時，也是保固期內，估計能以24K至26K的價格售出。這樣一來，只需支付一些差價，就能每年更新iPhone 15 Pro」。

最後，內行人也建議，舊機不要留著當備用，因為幾乎用不到，在手機仍有價值的時候，趕快賣掉最划算。

▼iPhone15系列價格一次看。（製表／林秉潔）

