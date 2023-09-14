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特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝光

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▲在日本買iPhone，拍照聲可以關掉了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

萬眾矚目的iPhone 15系列終於亮相，由於日圓一路狂貶，128GB台灣售價為2萬9900元，日本只要約2萬7600元（日幣12萬4800），不少人心動想衝日本買手機，但因為在日本購買iPhone，無法關閉拍照聲音，讓許多人滅火，事實上，已經有辦法可以關閉拍照聲了。

有網友在PTT發文，「日本iPhone拍照不能關靜音？」想知道在日本購買iPhone，到底能不能關靜音，如果特地到日本買iPhone 15，卻不能關靜音，會很崩潰。

貼文一出，有網友表示可以關，「日本iPhone在台灣拍照可靜音」、「更簡單的方法是下載拍照軟體比如美圖秀秀，在日本拍照一樣可以靜音」、「出日本就可以靜音了」。

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

在其他地區使用日本版iPhone卻不會有快門聲的主要原因，日媒推測，就是因為手機GPS偵測到不在日本地區，才開放其變成可以「沒有快門聲」的iPhone，但也有網友認為可能是認sim卡，加上必須更新到iOS 15以上，才可以觸發這項功能。

日媒指出，因此外國遊客要到日本買手機也是沒關係的，不過千萬記住，要購買「SIM-Free」版本才可以。值得注意的是，iPhone保固為「地區保固」，僅能在販售地進行維修，也就是說，若在台灣以外的其他地區購買iPhone，回到台灣後，若商品出現狀況，即使在台灣直營店，也無法保固維修。

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