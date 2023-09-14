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台南勞工局獲TTQS評核連13年金牌　南紡展成果秀技藝

▲台南市勞工局將於16日於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，辦理「職訓好給力．成果展實力」職訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局將於16日於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，辦理「職訓好給力．成果展實力」職訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局每年開辦失業者及照顧服務員訓練逾70個班次，透過訓練提升勞工職能，培養一技之長促進就業，訓後就業率達80％以上，辦訓品質更獲勞動部人才發展品質管理評核TTQS 訓練機構版金牌肯定，2023年再獲金牌，創下唯一地方政府職業訓練機關連續13金牌佳績。

勞工局將於16日於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，辦理「職訓好給力．成果展實力」職訓成果展，活動時間為下午3時到晚上6時。除讓市民朋友暸解政府職業訓練資源外，同時也展現勞工局人才培育成果，現場還有互動遊戲、滿額集點送好禮、造型氣球教學、手作DIY等，歡迎民眾前往參加。

▲台南市勞工局將於16日於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，辦理「職訓好給力．成果展實力」職訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，為推動各項人才發展培育計畫，從訓練勞工朋友技能、職能提升到後續就、創業協助，以及提供舞台，創造人才價值；而職訓成果展舞台的展現，不僅讓學員增加實戰經驗，提升自信心，累積經驗為未來求職加分，更進一步擴散學習效益，當日學員將義賣作品，並捐贈給本市做工行善團，作為「有情有疼心有故事ㄟ厝-職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益用，希望透過訓練能貢獻一己之力，發揮人才價值，同時將正向能量往外擴散，讓台南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。

本次成果展以「美食饗宴」、「永續農業」、「資訊科技」、「美容造型」、「文創技藝」五大主題區分，包含動態表演及靜態作品展覽。勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，當日活動現場有10個以上攤位展現學員豐碩的訓練成果，包含運用臺南在地農產品製成各樣美食佳餚及飲品、小型木工藝、文創手工藝品等好物，還有學員提供精油舒壓按摩、手機貼膜及清潔保養、親子DIY手作等，歡迎民眾相邀一起參與，為學員好手藝加油、鼓勵。

▲台南市勞工局將於16日於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場，辦理「職訓好給力．成果展實力」職訓成果展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心提醒參與16日成果展活動，民眾可多利用大眾運輸工具前往活動現場，搭乘臺南市區公車6路及77路至南紡購物中心站(大臺南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)，職業成果展或課程相關資訊可電洽勞工局職訓就服中心06-6330820。

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