陸軍4官兵宿舍喝酒自拍片曝光　炫耀已喝一周「根本去度假」

記者黃翊婷／綜合報導

近日網路流傳一片影片，4名陸軍584旅官兵在寢室內飲酒作樂，還傳訊息向朋友炫耀「我們偷渡進去的」、「這樣已經一個禮拜了耶」，消息傳開之後迅速引起網友熱議。對此，陸軍六軍團表示，關於鄭姓二兵在營中違規使用智慧型手機、出現同袍飲酒影片等事情，會逐一進行比對、清查，若查證屬實，將會予以涉案人員嚴厲處分。

▲官兵在寢室內喝酒，還自拍影片。（圖／翻攝自記者爆料網）

在網傳影片中，只見4名官兵（包含拍攝者）各自拿著裝有酒的飲料瓶，喝得滿臉通紅，看到鏡頭還不忘比YA。他們還在8月25日將這件事情傳訊息告知友人，並曬出喝完的空瓶照片，表明「我們一人一瓶」、「這樣已經一個禮拜了耶」、「昨天睡不著找班長喝酒」，連友人都忍不住直呼「根本去度假」；而當友人詢問「為什麼你們可以喝酒」，他們竟回覆「我們偷渡進去的」。

▼▲當事人之一將傳訊息向朋友炫耀這件事情。（圖／翻攝自記者爆料網）

相關影片及對話截圖在網路上傳開，迅速掀起網友熱議，並抨擊這樣的行為過於脫序。對此，陸軍六軍團表示，584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵涉嫌在營中違規使用智慧型手機，拍攝影片裡甚至出現同袍飲酒的畫面，對此深感遺憾。

六軍團強調，後續會逐一比對內容及進行清查，若查證屬實，將給予相關涉案人員嚴厲處分，同時也會檢討督導管理階層的疏失責任，決不會讓少數的害群之馬破壞國軍榮譽，影響部隊的紀律以及嚴整性。

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