網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

▲軍事訓練役士兵偷渡酒到營內，六軍團將究責。（非當事人圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日網傳一則影片，4名陸軍六軍團584旅士兵在營內寢室飲酒作樂，還傳訊息向朋友炫耀「我們偷渡進去的」、「這樣已經一個禮拜了耶」。對此，六軍團表示，對於這些離譜、失序行逕，甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

從網傳影片畫面來看，有身穿迷彩服的4名士兵拿著裝有酒的飲料瓶，在營內寢室內飲酒作樂，其中有人看到鏡頭還比YA。事後他們還在8月25日將這件事情傳訊息告知友人，並曬出喝完的空瓶照片，稱「我們一人一瓶」、「這樣已經一個禮拜了耶」、「昨天睡不著找班長喝酒」，連友人都忍不住直呼「根本去度假」；而當友人詢問「為什麼你們可以喝酒」，他們竟回覆「我們偷渡進去的」。

對此，六軍團表示，有關社群網站披露轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，其中並出現同袍飲酒畫面，六軍團對於這些離譜、失序行逕，甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

第六軍團指出，軍紀是軍隊的命脈，對於部隊內部管理的運作，官兵法紀教育的宣導以及資安保密的要求，本部均嚴格查察、落實執行，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

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