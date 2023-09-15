　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

▲軍事訓練役士兵偷渡酒到營內，六軍團將究責。（示意圖／記者李毓康攝）

▲軍事訓練役士兵偷渡酒到營內，六軍團將究責。（非當事人圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日網傳一則影片，4名陸軍六軍團584旅士兵在營內寢室飲酒作樂，還傳訊息向朋友炫耀「我們偷渡進去的」、「這樣已經一個禮拜了耶」。對此，六軍團表示，對於這些離譜、失序行逕，甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

從網傳影片畫面來看，有身穿迷彩服的4名士兵拿著裝有酒的飲料瓶，在營內寢室內飲酒作樂，其中有人看到鏡頭還比YA。事後他們還在8月25日將這件事情傳訊息告知友人，並曬出喝完的空瓶照片，稱「我們一人一瓶」、「這樣已經一個禮拜了耶」、「昨天睡不著找班長喝酒」，連友人都忍不住直呼「根本去度假」；而當友人詢問「為什麼你們可以喝酒」，他們竟回覆「我們偷渡進去的」。

對此，六軍團表示，有關社群網站披露轄屬584旅常備兵役軍事訓練鄭姓二兵，涉及在營內違規使用智慧型手機，其中並出現同袍飲酒畫面，六軍團對於這些離譜、失序行逕，甚感遺憾，後續將針對畫面內容逐一比對、清查，有關的涉案人員均予以嚴厲處分，並檢討督管階層疏失責任。

第六軍團指出，軍紀是軍隊的命脈，對於部隊內部管理的運作，官兵法紀教育的宣導以及資安保密的要求，本部均嚴格查察、落實執行，絕不讓少數害群之馬，破壞國軍榮譽，影響部隊紀律與嚴整性。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／明道美女經紀人A錢572萬！　判決出爐
快訊／礁溪某飯店失火！　7F整樓焦黑全毀
快訊／嫌小孩太吵！上樓砍死夫妻　冷血鄰居落網
YTR酒駕被抓包！她喊只喝2口「過7小時才開車」遭打臉
22歲男酒駕撞死孝子！　國民法官首宗判決定讞
開門讓鄰居進屋！2孩驚見父母被瘋砍…衝下樓：我爸媽被殺了
新光大公主吳欣盈歐洲婚禮照曝光！　比利時王后也來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

曝與賴清德交手內幕　深澳電廠案態度反覆...柯文哲：想把電視砸掉

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

郭台銘宣布副手後首發文　「年輕人啊！你們應該多出去闖一闖」

快訊／泛綠分裂！對上高嘉瑜　基進提名吳欣岱選港湖：台灣大局為重

「勤業眾信」三篇聲明說法不同？　民眾黨：可知背後是否承受壓力

網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

曝與賴清德交手內幕　深澳電廠案態度反覆...柯文哲：想把電視砸掉

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

郭台銘宣布副手後首發文　「年輕人啊！你們應該多出去闖一闖」

快訊／泛綠分裂！對上高嘉瑜　基進提名吳欣岱選港湖：台灣大局為重

「勤業眾信」三篇聲明說法不同？　民眾黨：可知背後是否承受壓力

網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

一隻箭串連七期核心！新市政特區成台中產業命脈　南屯區水岸含金量高

南部同學激喊「台北女生比較正」　看到凍未條！鄉民曝真相

半數大學生有經濟壓力！　8成兼職盼月收1.3萬

父母遭瘋砍慘死！2童全程目擊　崩潰：殺人的是13樓阿北

法院認證明道美女經紀人A錢！無坎城影展關鍵收據　判還572萬

育世博研討會「諾貝爾獎得主現身」　有望加速產業合作

林昱珉7局失1分優質先發、狂飆8K　摘下本季第6勝

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

87歲連戰近況曝光！韓國瑜探望父子　連勝文放3人同框合照

賴佩霞棄美籍參選　AIT曝需3到6個月

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

其他陣營擬邀「政治劇女星」選立委

新竹市民政處長施淑婷　再爆隱匿房貸

陳學聖酸賴佩霞洗學歷　藍營4人也中鏢

網傳賴清德造勢請臨時工　綠今晚提告

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

賴佩霞參選驚呆國師！　曝關鍵星象：丕變力量強

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

勤業眾信否認政治壓力　綠勸白別強辯

民眾黨檢舉平台終止　勤業眾信聲明回應了

更多熱門

相關新聞

4兵宿舍喝酒自拍　炫耀「根本度假」

4兵宿舍喝酒自拍　炫耀「根本度假」

近日網路流傳一片影片，4名陸軍584旅官兵在寢室內飲酒作樂，還傳訊息向朋友炫耀「我們偷渡進去的」、「這樣已經一個禮拜了耶」，消息傳開之後迅速引起網友熱議。對此，陸軍六軍團表示，關於鄭姓二兵在營中違規使用智慧型手機、出現同袍飲酒影片等事情，會逐一進行比對、清查，若查證屬實，將會予以涉案人員嚴厲處分。

日抽5包煙！陸男「酒當水喝」　罹患4種癌拒治療

日抽5包煙！陸男「酒當水喝」　罹患4種癌拒治療

快訊／明年義務役入伍訓得投擲手榴彈實彈　新制未納4個月兵

快訊／明年義務役入伍訓得投擲手榴彈實彈　新制未納4個月兵

喉嚨卡卡！他瘦剩40kg　已是食道癌末期

喉嚨卡卡！他瘦剩40kg　已是食道癌末期

男生也會得乳癌！醫曝6大危險因子

男生也會得乳癌！醫曝6大危險因子

關鍵字：

陸軍六軍團喝酒軍事訓練役584旅

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

基隆東直播爆意外…

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面