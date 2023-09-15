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新竹市民政處長施淑婷　再爆隱匿房貸

新竹市新任民政處長施淑婷遭高雄市議員鄭孟洳揭露隱匿財產。（翻攝自施淑婷臉書）

▲新竹市新任民政處長施淑婷遭高雄市議員鄭孟洳揭露隱匿財產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日前，新竹市新任民政處長施淑婷遭高雄市議員鄭孟洳揭露，在其參選市議員期間明顯隱匿財產，在事業投資欄位一片空白，未據實填寫其丈投資的建設公司，漏報金額達1,000多萬元。施則回應，她不知道要將配偶的資產列入申報，會依規定補列。對此，鄭孟洳再舉證踢爆，施淑婷不只隱匿財產申報，更有房屋貸款未申報，另外，包括股票、基金與保險等欄位，她也未填寫，如此草率提交給中選會，不只態度大有問題，恐怕藏有更多貓膩。

鄭孟洳指出，施淑婷說各界都知道夫家建商身分，夫妻名下擁有多筆土地房產，經濟實力不容小覷，即便這樣，也不太可能以真金白銀一次付清所有費用。以她的丈夫顏先生持有的新竹市東門街房產為例，兩筆榮光段土地取得的價額共511萬1,982元，房子則是71萬4,400元，合計582萬6,382元。

新竹市新任民政處長施淑婷再遭高雄市議員鄭孟洳揭露，指其財產申報債務欄位一片空白。（翻攝自鄭孟洳臉書）

▲新竹市新任民政處長施淑婷再遭高雄市議員鄭孟洳揭露，指其財產申報債務欄位一片空白。

鄭孟洳表示，她去查了建物謄本，發現這筆房產是向新光商業銀行借貸了599萬元。曾有買賣房子經驗的朋友應該清楚，購屋前會找銀行鑑價，估出來的價格跟實價登錄並不一致。銀行會將市價、屋況、地段、土地持有大小、屋主財力等全納入考量，訂出貸款的成數，核貸的金額愈多，自備款的壓力也會減少。

施淑婷丈夫持有的新竹市東門街房產，兩筆榮光段土地取得的價額共511萬1982元。（翻攝自鄭孟洳臉書）

▲施淑婷丈夫持有的新竹市東門街房產，兩筆榮光段土地取得的價額共511萬1982元。

可是，施淑婷只申報306萬2,045元存款，沒有其他的現金和其他有價證券、儲蓄險，光是其中一筆房貸就將近600萬元，其他的土地房子貸款（債務）加起來應該有數千萬元，沒有足夠財力證明，銀行是如何核定這些貸款？

施淑婷丈夫的房子是71萬4400元，房子加上土地，合計582萬6382元。（翻攝自鄭孟洳臉書）

▲施淑婷丈夫的房子是71萬4400元，房子加上土地，合計582萬6382元。

另鄭孟洳也指出，施淑婷和丈夫的土地和房屋大多是在近3年購入，沒有穩定的收入來源，又如何支應每個月這麼多的貸款？要佐證有能力負擔這些必要開支，唯有把事業投資詳實列出才行，一般人或許不太明白其中的眉角，但夫妻都熱衷投身於政治，且從事建商工作多年的施淑婷，不可能不懂。刻意隱匿，就是不想讓選民知道這些資訊。

鄭孟洳查詢施淑婷的房產建物謄本，發現她向新光商業銀行借貸了599萬元，還只是其中的一筆。（翻攝自鄭孟洳臉書）

▲鄭孟洳查詢施淑婷的房產建物謄本，發現她向新光商業銀行借貸了599萬元，還只是其中的一筆。

鄭孟洳說，財產申報的債務欄位，要填上債權人及地址、餘額、取得時間和原因的資料，目的是讓申報人的財產能公開透明，這是陽光法案立法要旨之一，也是廉能政治的基石。施淑婷搬出不知道要申報配偶資產這樣不諳法令且推卸責任的說詞，聽在市民，尤其是公務員耳裡，應該覺得既傻眼又驚恐，讓人不禁懷疑，她真的能夠勝任政務官嗎？

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