2023創新博覽會高雄登場　31家廠商企業主交流媒合商機

▲2023創新博覽會在高雄登場，31業者透過交流尋找疫後新商機。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情逐漸解封，疫後商機如何掌握？由高雄市創新創業協會主辦的2023創新博覽會在高雄登場，共有31家廠商參與這場全國創新的跨域媒合、契機商務活動，進行B2B的互動、交流，藉以開拓掌握疫後的龐大市場商機。

包括高雄市政府青年局局長張以理、高雄市議員李雅靜、全國創新創業總會楷模洪誌臨、邱明正、經濟部南區聯合服務中心主任林進添等貴賓都出席博覽會的開幕儀式，場面熱烈。

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▲2023創新博覽會在高雄登場，31業者透過交流尋找疫後新商機。（圖／記者陳宏瑞攝）

主辦單位表示，後疫情時代全國創業楷模新創產業輔導孵化大量崛起，為凝聚新創會友的企業發展潛力，所以舉辦理全國首創的「創新博覽會」商務締結活動，以「商務博覽、創業互動、發展創新」為3大精神核心，活動主題規劃「創業媒合互動區、商務展演交流區」兩大區域，出席單位以創業楷模團體為創業媒合互動，參展廠商以地方企業品牌為商務展演交流。

▲2023創新博覽會在高雄登場，31業者透過交流尋找疫後新商機。（圖／記者陳宏瑞攝）

中華民國創新創夜總會在國內佈局25個地區創新創業協會，隸屬總會的高雄市創新創業協會擁有26年歷史，是由創會總會長、企業品牌中華豆花羅清屏成立，秉持企業品牌落實「恆久義長、永續經營」之社會責任理念，成為中華民國創新創業總會南區區域創新傳承的使命指標代表。

高雄市創新創業協會理事長張瓈文表示，舉辦博覽會是希望秉持承先啟後的創新精神，傳承輔導的創業指標，為企業主提供媒合平台。希望透過互動與交流共創傷機，活絡地方經濟，突破疫情帶來的不景氣。創造更多元的契機渠道機會。