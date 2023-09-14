高雄國一新生「13樣入學禮」一字排開　PTT傻眼：製造垃圾？

▲暑假結束，學生們陸續回到校園。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

新學期開始，有些學校會為新生準備入學禮，有網友貼出高雄某國中的入學禮，共有13樣商品，包括白紙、橡皮筋、咖啡豆、垃圾袋等等，並附上一張紙，說明每項商品的涵義，大批網友看了超傻眼，「學習如何成為幹話王」。

有網友在PTT發文，「高雄某國中入學禮」，貼出兩張照片，一張是13樣入學禮，另一張則是標題為「送給十三歲的新鮮人」的單子，詳細列出13樣入學禮代表的涵義。原PO傻眼喊，「我看到也覺得很誇張，怎麼會有這種新生入學禮？但似乎是真的」。

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1、彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。

2、橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。

3、牙籤：挑出別人長處，學習他人優點。

4、咖啡豆：只要肯努力就會苦盡甘來。

5、棉花棒：當頭棒喝！知錯必改便是好人。

6、白紙：人生不要留白，隨時記錄璀璨人生。

7、白米：一粥一飯，當思來處不易。

8、金線：記得用友情把我們的心綁在一起。

9、迴紋針：人生不如意十之八九，危機就是轉機。

10、紙杯：半杯水響叮噹，要記得「滿招損，謙受益」。

11、吸管：吸取別人經驗，創新自己未來。

12、垃圾袋：把所有苦惱全部裝進垃圾袋丟掉。

13、寶石：用心想想，3年後的你會是怎樣？

貼文曝光，網友紛紛吐槽，「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東西」、「太幽默了吧，下次這樣追女生看看」、「這包不會要你收好擺3年到畢業吧」、「我是家長收到這個先準備轉學」、「這收到直接進垃圾桶的吧」、「『高雄13寶』很有名啊，你以前沒聽過？」「這是在抓周還是在辦刑事案件證物啦」、「我只知道下基地要準備野戰13寶」。

不過，也有網友出面緩頰，「只是個心意祝福孩子，價值不是重點吧」、「很用心啊，用有記憶點的方式提醒同學」。其中有網友指出，學校送的「13樣開學禮」的想法，可能是參考作家簡媜撰寫的《老師的十二樣見面禮》。