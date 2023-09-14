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高雄國一新生「13樣入學禮」一字排開　PTT傻眼：製造垃圾？

▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲暑假結束，學生們陸續回到校園。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

新學期開始，有些學校會為新生準備入學禮，有網友貼出高雄某國中的入學禮，共有13樣商品，包括白紙、橡皮筋、咖啡豆、垃圾袋等等，並附上一張紙，說明每項商品的涵義，大批網友看了超傻眼，「學習如何成為幹話王」。

有網友在PTT發文，「高雄某國中入學禮」，貼出兩張照片，一張是13樣入學禮，另一張則是標題為「送給十三歲的新鮮人」的單子，詳細列出13樣入學禮代表的涵義。原PO傻眼喊，「我看到也覺得很誇張，怎麼會有這種新生入學禮？但似乎是真的」。

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1、彩色標籤：你是世界獨一無二，有價值而且特殊的。
2、橡皮筋：保持彈性，每件事情都能完成。
3、牙籤：挑出別人長處，學習他人優點。
4、咖啡豆：只要肯努力就會苦盡甘來。
5、棉花棒：當頭棒喝！知錯必改便是好人。
6、白紙：人生不要留白，隨時記錄璀璨人生。
7、白米：一粥一飯，當思來處不易。
8、金線：記得用友情把我們的心綁在一起。
9、迴紋針：人生不如意十之八九，危機就是轉機。
10、紙杯：半杯水響叮噹，要記得「滿招損，謙受益」。
11、吸管：吸取別人經驗，創新自己未來。
12、垃圾袋：把所有苦惱全部裝進垃圾袋丟掉。
13、寶石：用心想想，3年後的你會是怎樣？

貼文曝光，網友紛紛吐槽，「不錯了啦，以前我們哪有入學禮這種東西」、「太幽默了吧，下次這樣追女生看看」、「這包不會要你收好擺3年到畢業吧」、「我是家長收到這個先準備轉學」、「這收到直接進垃圾桶的吧」、「『高雄13寶』很有名啊，你以前沒聽過？」「這是在抓周還是在辦刑事案件證物啦」、「我只知道下基地要準備野戰13寶」。

不過，也有網友出面緩頰，「只是個心意祝福孩子，價值不是重點吧」、「很用心啊，用有記憶點的方式提醒同學」。其中有網友指出，學校送的「13樣開學禮」的想法，可能是參考作家簡媜撰寫的《老師的十二樣見面禮》。

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