台中塗鴉怪客6度變裝！化身「長裙雙辮芭比」徒步犯案　已逃離出境

▲台中塗鴉怪客變裝女性，穿長裙戴雙辮假髮。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車日前遭人胡亂塗鴉！有2名男子持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉，警方獲報後展開調查，並調閱附近監視器，29日掌握到2名涉案嫌疑人身分，均為外籍人士。稍早，中捷召開記者會，並公布這2名塗鴉怪客長相，不過目前2人已出境，後續將由台中地檢署發布通緝，以防止2人再入境作案。

台中捷運車廂遭人亂塗鴉，警方獲報後立即組成專案小組追查，並報請台中地檢署指揮偵辦，動員超過400人次警力，過濾超過150組路口及私人監視器，於29日掌握2名涉案嫌疑人身分，確認1名為德國籍及1名捷克籍男子犯案。

▲▼兩名犯嫌多次變裝，企圖躲避查緝。（圖／記者白珈陽翻攝）

經調查，這2名男子22日從香港搭機來台，24日犯下此案，且整個犯案過程相當狡猾，為了躲避查緝，大多以徒步的方式進到犯案地點，而過程中還利用偏僻地點進行6次換裝，其中一段畫面可以發現，1人變裝成女性，穿著白色連身裙，頭戴雙辮子假髮，而另外一人則是全身黑，還戴著帽子及口罩。

警方表示，這2人手法老練，不排除是計畫性犯案，而依據作案時間，也不排除北高兩地的塗鴉案亦為同組人馬所為，警方後續也將提供情資給北高兩市進行比對調查，以釐清案情。

警方提到，2名犯嫌犯案後隔天就隨即搭機逃往日本，目前全案已依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝。