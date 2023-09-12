首屆食農教育競賽「評選50家優秀業者」　台北國際旅展開賣行程

▲「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」今登場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣休閒農業發展協會今（12日）舉行「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」，全台有近百家農場業者參賽，將遴選出50家優秀食農教育體驗活動，提供農業部、教育部做為重點推廣的食農教育場域，也將結合農遊超市「食農好好玩券」，在11月登場的台北國際旅展推出。

全國近百家休閒農場業者今齊聚台北六福萬怡酒店，展示自家農場推出的食農教育主題活動，來自雲林的「林內教芋部」，以芋頭為主題，規劃採芋、製作芋泥、銅鑼燒餅皮，設計出芋頭銅鑼燒DIY課程。台北市農驛棧農場，則以家庭必備食材「青蔥」為主題，帶領學員認識青蔥、瞭解產地、以及如何製作蔥油餅。

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台灣休閒農業發展協會組長楊振義說，配合食農教育法施行，輔導全台休閒農場業者提升農遊場域食農教育內涵，希望透過競賽方式，鼓勵更多業者響應，首屆競賽邀集產官學界擔任評審，依據食農教育內涵、活動創新程度與商品化模式等，列入評選三大指標。

楊振義說，本屆將評選出特優10家、優選40家，合計50家農遊場域，將提供農業部、教育部列為重點推廣農場，也將上架農遊超市「食農好好玩券」，並在11月3日台北國際旅展推出，同時也會加強校園行銷，鼓勵老師帶領學生踩線造訪。

台灣休閒農業發展協會表示，第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽成績將於明（13日）在官網公告。

▲「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」今登場。（圖／記者楊惠琪攝）

