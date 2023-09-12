　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首屆食農教育競賽「評選50家優秀業者」　台北國際旅展開賣行程

▲首屆食農教育體驗活動競賽。（圖／記者楊惠琪攝）

▲「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」今登場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣休閒農業發展協會今（12日）舉行「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」，全台有近百家農場業者參賽，將遴選出50家優秀食農教育體驗活動，提供農業部、教育部做為重點推廣的食農教育場域，也將結合農遊超市「食農好好玩券」，在11月登場的台北國際旅展推出。

全國近百家休閒農場業者今齊聚台北六福萬怡酒店，展示自家農場推出的食農教育主題活動，來自雲林的「林內教芋部」，以芋頭為主題，規劃採芋、製作芋泥、銅鑼燒餅皮，設計出芋頭銅鑼燒DIY課程。台北市農驛棧農場，則以家庭必備食材「青蔥」為主題，帶領學員認識青蔥、瞭解產地、以及如何製作蔥油餅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣休閒農業發展協會組長楊振義說，配合食農教育法施行，輔導全台休閒農場業者提升農遊場域食農教育內涵，希望透過競賽方式，鼓勵更多業者響應，首屆競賽邀集產官學界擔任評審，依據食農教育內涵、活動創新程度與商品化模式等，列入評選三大指標。

楊振義說，本屆將評選出特優10家、優選40家，合計50家農遊場域，將提供農業部、教育部列為重點推廣農場，也將上架農遊超市「食農好好玩券」，並在11月3日台北國際旅展推出，同時也會加強校園行銷，鼓勵老師帶領學生踩線造訪。

台灣休閒農業發展協會表示，第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽成績將於明（13日）在官網公告

▲首屆食農教育體驗活動競賽。（圖／記者楊惠琪攝）

▲「第一屆全國創新食農教育體驗活動競賽」今登場。（圖／記者楊惠琪攝）
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲
韓正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網
限時5天！　超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝
外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用
快訊／北市府對基泰提假扣押　被北院駁回！
三寶婦「螃蟹切」跨3車道　下秒猛撞！怒嗆：我有打方向燈欸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上周1.2萬人腸病毒就診！連續4周突破流行警戒值　

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用

騎到一半被「一袋麵粉」擊中！新店10騎士接連犁田...傻眼了

9月下旬「超強運三生肖」旺到爆！　專家：財運亨通好事不斷

流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

小六兒同學作客偷東西！「淒涼身世」曝...網揭1後果求饒：別報警

政大新形象短片曝光！緋村宗祐演出　校友大讚風格創新

LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

「開明婆婆」婚後黑化！她撕破臉逃離　網笑：原來房價推手是婆婆

和好友吃飯「被迫買1送1」變3人行！一票有感：不懂尊重就放生

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

3步驟教你剝好松葉蟹　不需剪刀！徒手秒完成

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

博美聽見主人呼喊秒奔來　明明在身後卻多次沒發現

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

上周1.2萬人腸病毒就診！連續4周突破流行警戒值　

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用

騎到一半被「一袋麵粉」擊中！新店10騎士接連犁田...傻眼了

9月下旬「超強運三生肖」旺到爆！　專家：財運亨通好事不斷

流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

小六兒同學作客偷東西！「淒涼身世」曝...網揭1後果求饒：別報警

政大新形象短片曝光！緋村宗祐演出　校友大讚風格創新

LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

「開明婆婆」婚後黑化！她撕破臉逃離　網笑：原來房價推手是婆婆

和好友吃飯「被迫買1送1」變3人行！一票有感：不懂尊重就放生

承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

駕駛吃感冒藥精神不濟...撞路邊停車　四輪朝天「烏龜翻」橫躺巷子

MAMAMOO+宣佈10／22 TICC開唱！「2023年來3次」創韓星訪台紀錄

合體戰彰化！鄭家純當助選員　明天陪吳音寧走3鄉鎮

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半

小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲：一定會去看

iPhone 15 發表倒數！PTT爆文：錢錢準備好了

千萬保時捷911送保養遭竊！傳科技董座愛車　他偷開上摩鐵爽睡

首屆台南國際馬拉松明年1月舉行　有20個國家地區選手參賽

搶進熱門航線　星宇航空舊金山航線今日正式開賣

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

生活熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

「一堆人連普男都不如」10條件曝！網：前2點淘汰95%

台農蛋品認了「誤標效期」！ 宣布巴西雞蛋全面回收下架

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

即／快儲水！台中十區域9/19停水33hrs

今晨19.3℃！ 　雨擴全台時間曝

更多熱門

相關新聞

嘉大推動空中雙語食農教育

嘉大推動空中雙語食農教育

嘉義大學外國語言學系榮獲教育部補助「111-112年雙語數位學伴」計畫，研發食農議題導向之雙語(中/英文)系列數位教材，並培訓嘉大學生擔任數位學伴教師(以下稱：大學伴)，運用網路媒介跨越城鄉空間與距離，陪伴雲林縣忠孝國小、桃園市立大華國小、臺中市立新平國小及桃園市立樂善國小，計百餘位學童透過網路進行語言即時訓練，提升學童英語學習動機及興趣，讓雙語食農教育的種子在學童心中扎根。

逛農遊超市　解鎖上百種農遊創新玩法

逛農遊超市　解鎖上百種農遊創新玩法

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

3年廢3校　小學生公開信向總統求救

3年廢3校　小學生公開信向總統求救

南投梅子節5／14前皆可預約手作脆梅體驗活動

南投梅子節5／14前皆可預約手作脆梅體驗活動

關鍵字：

台灣休閒農業發展協會食農教育

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面