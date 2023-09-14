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iPhone 15預購3分鐘額滿！中華電信資費方案出爐　舊換新再折2000元

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布iPhone 15全系列機型購機優惠資費！精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 15 Pro Max (256GB)專案價26,300元、iPhone 15 Pro (128GB)元18,300入手、iPhone 15 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 15 (128GB) 11,300元帶回家。

另搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，頂規旗艦iPhone 15 Pro (128GB)，即可0元入手(36個月)。同步宣布全新Apple Watch購機資費。申辦指定資費，Apple Watch Series 9只要0元起。

9月22日上午8點起，於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max及Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2，滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

中華電信昨下午3點開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿！依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro/15 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔5成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為iPhone 15 Pro系列機型專屬；如為iPhone15系列顏色，則以粉紅色最受歡迎。

iPhone 15全系列皆導入「動態島」螢幕設計與USB-C連接器。iPhone 15 Pro系列配備A17 Pro晶片，為首款採用航太等級鈦金屬設計iPhone，是歷來最輕盈Pro機型；iPhone 15 Pro具備廣闊的3倍望遠相機、iPhone 15 Pro Max並獨享歷來最長的120公釐5倍光學變焦，iPhone 15 Pro系列擁有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬色。iPhone 15/15 Plus配備A16仿生晶片，升級搭載4800萬像素主鏡頭相機，滿足客戶拍超高解析度相片需求，提供黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色。

中華電信表示，購買iPhone 15全機型並申辦精采5G月繳1,399元以上方案，即贈Apple購物金2,000元、搭配36/48個月租期，最高贈Apple購物金5,000元；上述資費，舊機回收價加碼再折2,000元；綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享千元抵扣；持中國信託信用卡享最高30期0利率，中華電信聯名卡與All Me卡卡友消費滿額再送Hami Point、及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率。

▲中華電信資費。（圖／中華電信）

▲中華電信資費。可點圖放大。（圖／中華電信）

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