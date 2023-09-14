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遠傳公布iPhone 15資費！月付1,599元零元帶回家

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

記者陳俐穎／綜合報導

廣大果粉引頸期盼的iPhone 15系列，昨（13）日凌晨發表後討論度爆棚，遠傳電信公布資費方案，月付1,599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro也只要7,900元起。

遠傳昨日上午11時率先開放線上預約登記活動仍持續進行，只要參與線上預約登記，後續於網路門市申辦最新iPhone 15搭配5G方案，就有機會抽中定價58,900元的頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)。

iPhone 15系列不只全面改為USB-C充電孔，全系列機型也均導入動態島功能，主鏡頭更升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，強大的效能大受果粉期待；而遠傳與亞太合併後將擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」等三冠王優勢，新iPhone 15值得首選新遠傳，搭配有感升級的iPhone 15新機，將會有非常好的使用體驗。

遠傳除開放預約登記外，也提前公布iPhone 15資費，申辦月付1599元指定資費，除了享受遠傳5G飆網，還能將iPhone 15（128GB）0元帶回，iPhone 15 Pro最低也只要7,900元起就能擁有。VIP用戶續約最高更可折5,000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。

遠傳昨日率先開放預約登記，遠傳表示，有信心今年銷量將成長至少三成。對於仍在觀望的果粉，遠傳線上預約登記活動持續開放，只要參與線上預約登記，後續於網路門市購買最新iPhone 15系列，使用悠遊付並綁定遠傳friDay聯名卡付款，就可享最高15%回饋，搭配門號申辦更享磁吸式行動電源、3C購物金「千元贈品二選一」，前100名申辦再送15杯暖心咖啡，並有超過5萬個獎項，有機會抽中門號專屬折扣、Apple原廠指定配件折扣、iPhone 15指定配件大禮包折扣等好康，更祭出定價58,900元的最大獎iPhone 15 Pro Max (1TB)。

▲遠傳iPhone 15手機資費。（圖／遠傳提供）

▲遠傳iPhone 15手機資費，可點圖放大。（圖／陳俐穎採訪、遠傳提供）

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