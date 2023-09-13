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台灣大iPhone 15資費搶先出爐！ iPhone 15 零元帶回家

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣大哥大表示，9 月 15 日晚上8時起開放預購 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro 、 iPhone 15 Pro Max 四款新機，今日率先公布購機資費，申辦5G指定專案月付1,599元， iPhone 15 專案價0元就能帶回家， iPhone 15 Pro 專案價也只要 8,300元，VIP用戶續約購機專案價最高折5,000元。台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好 iPhone 15 因全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。

申辦 iPhone 15 系列指定購機專案，每月在momo購物網消費滿額，提供「mo幣多」優惠最高回饋36,000元momo幣，還有Disney+今年請你看，以及MyVideo、YouTube Premium、Apple TV+、Arcade等娛樂服務最高6個月免費體驗。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，台灣大不僅提供優惠的購機資費，更致力為用戶帶來滿足娛樂、生活需求的服務，包括「mo幣多」、「Disney+」等獨門專案，帶動8月份行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%；5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。

台灣大表示，觀察去年台灣大 iPhone 14 用戶超過7成申辦1,399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在 iPhone 15 將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU挹注成長動能。台灣大除了針對果粉提供優惠，也持續爭取獨家新機、與原廠更緊密合作，強化行動通訊服務，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大透過「King of Mobile」策略，仍帶動台灣大整體手機銷量逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

申辦台灣大指定專案購買 iPhone 15 系列，享「mo幣多」優惠，以48個月合約為例，每月最多回饋750元momo幣，以1,399元月租為例，相當於提供月租約5折等值優惠。另外，還有Disney+今年請你看，以及贈送多元娛樂服務，包括YouTube Primium 4個月、MyVideo 1個月、音樂串流服務3個月免費、GeForce NOW最高3個月免費；10月31日前申辦再送電信獨家的Apple TV +及Apple Arcade等娛樂服務最高6個月免費。11月30前購機則贈送Apple Store新戶帳單折抵金300元。

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