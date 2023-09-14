這支太欠吃！「哈根達斯雪糕新口味」來了　超商限定開賣

▲7-11開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

哈根達斯控快看過來！就有超商開賣最新「哈根達斯雪糕新口味」，這次是芒果搭配覆盆子，酸甜療癒的滋味一吃就上癮；另外，超商也將在9/18起開賣來自韓國超夯「延世大學生乳包」，共有原味、巧克力2款口味，一咬下就爆出滿滿內餡。

7-11即日起開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」，馥郁濃香的芒果與典雅法式覆盆子結合，每一口都充滿幸福的酸甜滋味。

另外，7-11桃竹以北限定門市將在9/18起開賣「延世大學生乳包」，自韓國原裝進口、銷售破千萬顆，共有原味及巧克力2種口味，選用香濃醇厚的延世大學牛乳製成，皮薄餡多，大口咬下如同奶油炸彈一般，每一口都療癒，9/20起至10/3還可享任選第2件79折。

▲「延世大學生乳包」共有原味、巧克力2種口味，咬下是宛如奶油炸彈的口感。



▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客最新中秋限定「月見韓式烤五花比薩」來了，嚴選厚切台灣豬五花佐以韓式新松辣醬，再搭配菠菜、韓式蘿蔔等料，接著放上一塊塊康門貝爾起司，增添奶香口感，最外層還有整圈綿密蛋沙拉，打造豐富滋味，即日起於全門市正式開吃。

▲中秋限定吃「月見韓式烤五花比薩」。