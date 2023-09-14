《人選之人》角色成真？　周玉蔻：想投賴佩霞！喔No，是林月真

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人；然而，賴佩霞先前才在政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》中飾演當選總統的政治人物「林月真」一角，劇中劇外的既視感掀起一波討論。對此，資深媒體人周玉蔻今日在臉書發文表示，「哇咧，我想投賴佩霞！喔No，是林月真！」，引發熱議。

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



現年60歲的賴佩霞，女兒是女星謝沛恩，也是女星隋棠的婆婆，出道近40年的她，以歌手身分踏入演藝圈，近年在戲劇圈發展，在《人選之人-造浪者》中飾演當選總統的「林月真」。賴佩霞近幾年攻讀美國哈佛甘迺迪學院，研究政府及政治人物相關課程，在《人選之人-造浪者》劇中，政治人物「林月真」是呼聲最高的參選人。

賴佩霞今日致詞時強調，她的專長是溝通、協調，除了偶爾演戲，過去三十多年，都在唸書同時研究心理學。她拿了博士，專攻領導力，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院學習，這些專業都會是她的貢獻。所以，接下來首先要做的是跟內部人員溝通，跟媒體溝通，跟在野黨溝通，而最最重要的是跟全國民眾溝通。

對於賴佩霞參選一事，周玉蔻今日在臉書發文表示，「哇咧，我想投賴佩霞！喔No，是林月真！」引發熱議。有網友在貼文下方留言道，「搞了半天，還是要找姓賴的，才能穩住民調」、「我們到底是不是在選總統？」、「原來郭董是想影政雙棲」、「人生就是戲」、「真的是在演一齣大戲」、「可是現實的林月真是支持賴清德的」等。