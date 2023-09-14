讚賴佩霞是萬中選一　郭台銘：將借重她讓台灣不再內耗跟衝突

▲郭台銘14日宣布賴佩霞擔任副手。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

已宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘今（14日）舉行記者會，宣布藝人賴佩霞擔任其副手。郭台銘說，賴佩霞是他萬中選一的最佳人選，能力比他強、愛心比他強，對全民共識凝聚力比他強；他將依賴、借重佩霞的能力，為台灣打造一個公平對等的兩性文化、充滿愛、慈悲的平和社會、讓台灣不再充滿內耗跟衝突，而是走向團結，因此而更加茁壯，「2024我們一定贏」。

郭台銘14日早上8時半在張榮發基金會舉行記者會，宣布賴佩霞擔任副手人選。郭台銘致詞表示，賴佩霞應用溝通技巧，協助過許多家庭、企業團隊，消弭彼此衝突，打造出健康和諧關係；賴有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生，她是暨南大學法學博士，這幾年來又在哈佛大學甘迺迪學院研究政治與政治人物，其老師是前總統歐巴馬團隊核心幕僚，同學是各國重要幕僚。

郭台銘強調，他曾說其競選搭檔一定會能力比他強、愛心比他強，對全民共識凝聚力比他強，而賴佩霞便是這一位萬中選一的最佳人選，是他選擇競選搭檔的唯一人選。



郭台銘說，他將依賴佩霞的女性視角，為台灣打造一個公平對等的兩性文化；借重賴佩霞對生心靈研究能力，為台灣打造出充滿愛、慈悲的平和社會；借重賴佩霞的溝通技巧，凝聚台灣社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗跟衝突，而是走向團結，因此而更加茁壯。

郭台銘表示，這次總統大選是台灣關鍵轉折點，對台灣未來發展至關重要。他是一位具有近五十年產業經驗企業家，搭配賴佩霞這位優秀且全方位的作家與心靈導師，「我們沒有任何政治包袱」，渴望為民服務，將組成最強組合，將台灣把造出耳目一新的新氣象，「2024我們一定贏」。