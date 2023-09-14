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「屁孩玩電梯」恐龍家長還抱起助攻　下秒現世報讓全場叫好

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省恩施市一位媽媽日前帶年幼的女兒乘坐電梯時，放任女兒亂玩電梯按鈕，結果不久後女兒的手指被電梯門縫夾住，所幸有好心人幫忙把縫隙拉大，女童的手指才順利從縫隙中拔出，影片曝光後立刻引發網友熱議，多數人感嘆「冥冥中會有人替妳管教」。

根據陸媒四川觀察報導，事件發生在9月11日湖北省恩施市，一位媽媽抱著女兒乘坐電梯，看到女兒想要玩電梯按鈕，她不但沒有阻止或責罵，反而還把女兒抱起來，讓女兒開心的在電梯面板上亂壓，導致女童的手一直放在電梯門附近，下一秒電梯門打開，女童的手瞬間被夾進門縫中。

▲▼媽媽放任玩電梯「屁孩慘遭門縫夾指」　網叫好：妳不教有人替妳教。（圖／翻攝自微博）

▲▼媽媽放任玩電梯「屁孩慘遭門縫夾指」　網叫好：妳不教有人替妳教。（圖／翻攝自微博）

▲所幸有好心男子幫忙，才讓女童成功脫困。（圖／翻攝自微博）

離譜的是，女童的臉色都扭曲了，媽媽第一時間卻沒有察覺異狀，還是另一名女子走進電梯後，發現女童臉色情況不對，順著看去才發現女童的手被門縫夾住，兩人在電梯內不斷嘗試將女童拉出門縫卻都失敗，直到有一位好心的男子到場把門縫拉大，才讓女童成功脫困。

影片在微博曝光後，立刻引發網友熱議，多數人都在指責家長不該放任女童，「小孩子不懂事也就算了，大人也不懂事」、「妳不教孩子，冥冥中會有人替妳教」、「有什麼樣的家長就有什麼樣的孩子」、「孩子吃到教訓才會印象深刻的」、「第一次看到這麼及時的現世報」、「看到結局爽到了，謝謝」。

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