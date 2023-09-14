溫差大血管彈性易疲勞　腿酸腳麻、水腫抽筋循環大卡關

【企劃特輯】

隨著入秋的腳步，除了說不上的疲憊感，許多人紛紛感受到下半身血液循環的變化，開始出現手腳冰冷、肌肉緊張、腰痠背痛、關節炎等問題。醫生表示：隨著季節進入秋天，氣溫會慢慢下降，使得血液循環變差，血管在秋天反而會更加脆弱，由於日夜溫差大，血管不斷收縮、擴張，導致的血管彈性疲勞，更容易引發心血管疾病發生。

加上現代生活中，長時間工作坐在辦公室或站立不動，長時間相同姿勢會導致血液循環不良，導致肩頸僵硬和疲勞，而一直坐著也會讓人產生下半身水腫的困擾，這種久坐久站的生活方式對下半身循環帶來了嚴重的挑戰，像是靜脈曲張、肌肉疼痛、水腫等問題的產生，更是不能忽略下半身的循環的重要性。

「石墨烯 」循環高手 改善生活品質

除了運動之外，越來越多人開始尋求各種創新的方式來改善生活品質，結合最新的「石墨烯」科技與健康元素，扮演了重要關鍵。具有卓越的導熱性和保溫性能，有助於提高血液流動，減少血管收縮的影響，從而促進血液循環，排除毒素，加強全身代謝，改善四肢痠麻，另外釋放特定遠紅外線波長，促進下半身微循環，有塑身的效果，實現「被動式」循環，有助於促進秋天的新陳代謝及易於關節和肌肉的保養。

久站久坐、腿部痠麻、靜脈曲張、浮腫的一大福音

PP石墨烯塑崩褲氣動版採用三層HSG PLUS石墨烯排列設計，石墨烯塑崩褲所釋放的遠紅外線，就像遠紅外線儀一樣，有助於關節和肌肉的保養。常見的壓力來自懷孕、過胖或長時間的站立，長時間坐著也會導致靜脈曲張；年紀漸長，靜脈血管會變弱、失去彈性，也會形成靜脈曲張，甚至出現浮腫、痠麻的狀況；再加上兩側「六角蜂巢織法」，從大腿衍生至腳踝，就像是有人幫你按摩，只要穿著就能幫助身體循環，告別阻塞。

時尚健康新潮流 穿出最適合你的塑崩褲

PP石墨烯品牌為了滿足不同消費者的需求，不管是什麼身型、年紀、大小都能找最適合自己的塑崩褲，「塑崩褲裙」甜美中帶點帥氣，展顯你的個性美，另外裙擺還可以修飾臀型馬鞍及小腹的問題，藏肉又顯瘦解決下半身困擾，穿出年輕活力。「男版塑崩褲」對男性機能非常有助益，穿過的男性都覺得有下半身活起來的感覺，另外也能舒緩久坐久站、運動後的不舒適，側邊貼心設計隱藏式收納袋，方便放置手機，是一條相當方便的機能褲，很適合各年齡層的男生。心動不如馬上行動，9月14日晚上22:40獨家優惠在東森購物台，穿上PP石墨烯，不怕季節變換的打擾，為冬天循環做準備，一同體驗最強機能褲，讓健康不再是口號。

最強機能褲 藏肉又顯瘦的「PP石墨烯塑崩褲_短褲版」哪裡買？

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●momo購物網特惠組：https://chshop.work/xr3SI

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

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