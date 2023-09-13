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台南「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇　產官學勞交流研討共創勞資雙贏

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應工業4.0加快我國產業智能化，影響我國勞動環境，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，邀請專家學者從法律面、實務面及執行面等不同角度切入，探討工業4.0對勞動環境與勞動法制的影響與因應，現場約100位產官學界代表參與。

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局說，透過互動分享及交流研討，期盼各界邁向工業4.0的同時亦重視勞動人權，共同建構尊嚴友善的職場環境，打造黃偉哲市長打造「勞資共榮之希望家園」之願景。

勞工局局長王鑫基表示，我國經濟與產業邁入「工業4.0」科技時代及智慧機械的生產模式，AI、物聯網、大數據、雲端服務等新興技術，翻轉企業的生產流程，以及職場安全與人力資源管理模式，對勞動環境產生各種影響。

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局積極掌握並預為因應新興科技之發展，近年來，已陸續辦理多場AI、物聯網、虛擬實境技術於職安衛領域實務運用之宣導會或體驗觀摩活動，13日論壇有別以往，聚焦探討工業4.0對人力資源管理及勞動條件的影響，盼透過產官學的獻策及分享，讓各界重視工業4.0浪潮下勞動權益保障議題，並研討未來精進作為及政策建言，促進南市優質勞動文化發展。

13日論壇包含專題演講及議題研討兩大主軸。首先，在專題演講部分，邀請中正大學法律學系鄭津津教授以「工業4.0對勞動環境與勞動法制的影響與因應」為題進行專題演講，鄭津津教授指出，高齡化與少子化衍生嚴重缺工問題，促使許多產業加速製造技術變革，導入智慧生產邁向工業4.0，大幅提升生產力及效率，但同時也帶來傳統低技術、低工資之單純人力勞動工作漸被取代、企業運用智能管理為勞資關係帶來緊張與不信任，以及傳統勞動法令功能受局限等問題，因此呼籲政府應思考如何因應工業4 0影響下的勞動環境早制訂相關因應對策。

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鄭教授並提出5項因應之道，一是針對被機器人取代而失業的勞工，除提供失業給付外，亦安排接受特定職業訓練，避免被勞動市場永久性地淘汰；二為針對部分難以再就業的失業勞工建立有條件的基本收入制度；三為跳脫傳統勞動法的思維，調整現有勞動法令；四加強職業訓練和繼續教育，最後則為工業4.0將弱化企業工會功能，有必要強化職業工會之功能。

在議題研討部分，首先邀請到東陽實業廠股份有限公司營業本部黃國恭處長分享公司創新作為-東陽智慧網絡APP。黃處長說明APP提供薪資明細、特休、請假等查詢、員工手冊、訊息平台、ＦＡＱ與意見反映平台，及相關福利事項等多元功能，開發初衷是藉此與同仁多溝通，做為「穩定和諧勞資關係」的橋樑，並提到APP帶來四大效益：一、訊息傳遞不受距離限制，能更快速地提供各廠區即時訊息；二、透過APP連結員工與公司的互動，建全溝通管道；三、員工可透過APP隨時查詢重要訊息；四、視覺化整合各項功能，讓員工即時查詢各項權益。

▲因應工業4.0加快我國產業智能化，台南市勞工局13日在柳營尖山埤渡假村中心辦理「工業4.0迎向勞動新紀元」論壇，現場約100位產官學界代表參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃處長亦強調因應公司員工國籍多元，APP提供不同語系方便外籍員工使用，此外，福利事項功能有別於一般企業，創新將福利點數存到員工識別證且不限於公司內消費，同時也提供健康管理功能，讓員工隨時掌握自我健康管理資訊。

而後由寶實業股份有限公司郭恒志經理以「CSR_勞動人權分享」為題進行說明，郭經理開場時先介紹公司概況，接著說明保障勞動人權應從落實維護員工人權和尊嚴的勞動條件著手，包含反歧視政策、反騷擾和虐待、避免僱用童工、保護青少年及學生勞工等。

論壇活動現場反應熱烈，在專家學者及各界代表參與及經驗交流分享下，與會者對於工業4.0對勞動環境所帶來的影響及企業與勞工應如何因應有更深入的了解，期盼透過今日的研討交流，協助南市事業單位迎上工業4.0新浪潮，轉型為兼顧經濟成長及勞動權益的優質企業，共同迎向勞資共榮、共好的勞動新紀元。

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