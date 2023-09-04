探尋中山精神與大灣區商機　國台辦：歡迎台胞台企參與

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第五屆海峽兩岸中山論壇將於9月7日至9日在廣東中山舉辦，大陸國台辦發言人陳斌華（4）日表示，本屆論壇以「弘揚中山先生奮鬥精神 共謀中華民族偉大復興」為主題。另外，第十四屆東莞台灣名品博覽會將於9月6日至10日在廣東舉辦，廣邀兩岸工商界嘉賓，台商、台青參與，聚焦大灣區發展，讓更多台灣朋友共享機遇與發展。

陳斌華指出，「中山論壇」活動9月7日採取線上線下在兩岸同步舉辦1場開幕式（主論壇）；9月8日在廣州、中山、澳門三地同時開展3個分論壇活動。

陳斌華介紹，該活動還有大灣區（中山）台灣高層次人才引進和科技成果轉化平台」啓動儀式暨百名台灣博士進院企活動、「走進中山一一探訪偉人故里」兩岸媒體采風活動、第十屆台灣青年嶺南行之孫中山歷史文化探尋營及「中山杯」海峽兩岸青少年棒球邀請賽等5項經貿文化交流活動。

除了中山論壇活動，2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會將於9月6日至10日在廣東舉辦。東莞主會場活動於9月7日上午舉行，當天下午兩岸嘉賓分三條路參觀訪問廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州等9座大灣區城市；7日至10日，在東莞廣東現代國際展覽中心舉辦2023第十四屆東莞台灣名品博覽會。

陳斌華強調，粵港澳大灣區充分發揮交通區位條件好、國際化程度高、經濟活力強、產業體系完備、創新要素集聚等優勢，已成為兩岸及海外矚目的投資熱土、創業沃土。熱忱歡迎廣大台胞台企踴躍參與相關活動，在大灣區建設中共享機遇、共謀發展、互利共贏。

據了解，出席嘉賓海峽經濟科技合作中心和中國機電產品進出口商會、台灣商業總會、台灣電機電子工業同業公會、海峽兩岸經貿文化交流協會等單位和台灣工商界嘉賓參加相關活動，總規模約4500人。

該活動由國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、廣東省商務廳、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，旨在支持廣大台胞台商把握粵港澳大灣區建設新機遇、融入「雙循環」新發展格局，打造兩岸共同市場，共促兩岸融合發展。