等到了！超商大杯美式「只要23元」爽喝　哈根達斯買10送10

▲萊爾富推出「大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯」優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡省荷包機會來了！就有超商自今（13）日起推出最新咖啡優惠，大杯美式買49杯送49杯、大杯拿鐵買49杯送40杯，等於單杯美式只要23元、單杯拿鐵30元，相當划算；另外還有哈根達斯雪糕／迷你杯「任選買3送2、買10送10」優惠，最低5折開吃。

萊爾富推出最新咖啡優惠，今（13）日起至9/26止，可享Hi Café大杯美式買49杯送49杯、Hi Café大杯拿鐵買49杯送40杯，同品項冰熱可任選兌換，也可跨店取、分次領及贈好友。

▲萊爾富推出哈根達斯雪糕／迷你杯「任選買3送2、買10送10」。

萊爾富門市即日起至9/15止還有「哈根達斯買3送2／買10送10」，雪糕、迷你杯口味任你選，最低5折開吃，提醒哈根達斯口味依各門市現場庫存為主，售完為止。



▲7-11推出「9款咖啡飲品」組合價優惠。（圖／7-11提供，下同）

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「9大咖啡飲品」優惠，即日起至9/16止限量開賣，品項有「西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元」、「香鑽水果茶7杯350元」、「大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶7杯350元」、「冰蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵7杯390元」以及「中杯精品美式7杯320元」。



▲本次咖啡飲品優惠最高可省下240元。

另外，7-11還有「思樂冰特大杯優惠」，即日起至9/19止，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。