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限時5天！超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝　精品美式只要46元

▲▼7-11咖啡,7-11高效智慧回收機。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「9款咖啡飲品」組合價優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

把握便宜先買！就有超商推出「9款咖啡飲品」組合價優惠，像是中杯精品美式7杯320元、香鑽水果茶7杯350元等，最多可省下240元；另外，超商還有思樂冰優惠，原價45元的特大杯思樂冰，現在特價只要39元，3種口味任你喝到爽。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「9大咖啡飲品」優惠，即日起至9/16止限量開賣，品項有「西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元」、「香鑽水果茶7杯350元」、「大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶7杯350元」、「冰蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵7杯390元」以及「中杯精品美式7杯320元」。

▲▼7-11指定咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲本次咖啡飲品優惠最高可省下240元。

另外，7-11還有「思樂冰特大杯優惠」，即日起至9/19止，原價45元的特大杯思樂冰，現在直接特價39元，可口可樂、檸檬汽水以及蘋果蘇打口味任你喝個過癮。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里最新限時優惠開吃了。（圖／拿坡里提供）

拿坡里周年慶超殺優惠來了，有「大披薩下殺67折」、「6塊炸雞下殺73折」共2大好康，其中，披薩開放口味任選，並限於披薩炸雞店販售，且炸雞可換烤雞；炸雞專賣店則可享炸雞優惠，炸雞則提供原味、辣味、脆皮任選，即日起至9/20限定開吃。

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