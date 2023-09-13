白營涉黑連環爆！陳智菡反控民進黨2成染黑　綠：要講民眾黨講錯？

▲民進黨輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近期接連涉入地方黨部染黑、染黃爭議，民眾黨發言人陳智菡則反批，民進黨有2成黨公職染黑。對此，民進黨團13日回應，一度懷疑她是不是要講民眾黨，但講成民進黨，陳智菡完全沒有任何證據也提不出來，反觀這段時間網路上面對民眾黨的指教都是拿出具體證據，這種毫無證據的隨意指控只是想轉移焦點，不是負責任政黨該有的作為。

民眾黨日前接連被爆染黑、染黃爭議，雲林縣黨部日前被爆多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑也被爆曾把女生拖到養生館毆打。

對於陳智菡反控民進黨兩成黨公職有案底，民進黨團書記長莊瑞雄表示，匪夷所思，自己當過北市黨部主委，當時也沒這方面的統計，過去政黨對誰要入黨會篩選，怎麼會一個民眾黨發言人如此指控民進黨？

莊瑞雄指出，民眾黨慣用手法就是自己被指涉時，就丟球說別人也怎麼樣，輕率發言會造成誤解，「我旁邊的副幹事長（洪申翰）帥哥留著鬍子，我覺得很帥但你就當成黑道，那也沒道理。」

▼民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委洪申翰表示，看到陳智菡的指控非常傻眼，她完全沒有任何證據也提不出來，反觀這段時間網路上面對民眾黨的指教都是拿出具體證據，沒想到柯文哲最重要的幕僚，居然用這種毫無證據的隨意指控，只是想要轉移焦點。

洪申翰指出，自己一度懷疑她是不是要講民眾黨，但講成民進黨，不知道她心裡怎麼想的，但這是毫無證據的指控，民眾黨應該面對這些指證歷歷的染黑問題，而非轉移焦點，這不是負責任政黨該有的作為。