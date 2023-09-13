iPhone 15實機圖曝！　達人透露「這一色」全場女性驚呼連連

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 15系列4款新機正式亮相，3C達人Tim哥搶先曝光實機圖，忍不住大讚好美。

iPhone 15系列新機依舊為4款新機配置，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，螢幕維持6.1、6.7吋2種尺寸，預計本周五（15日）開放預購，下周五（22日）正式發售，售價29,900元起，各機型相較前一代漲價1000元至2000元不等，最頂規版為58,900元，成為史上最貴蘋果手機。

▲iPhone 15現場圖。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥，下同）

其中iPhone 15與iPhone 15 Plus，分別為6.1吋、6.7吋，顏色包含粉紅色、黃色、綠色、藍色以及黑色5色；iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max則改用5級鈦金屬外框，機身更輕、強度更高；顏色4則有4種選擇，包含原色鈦金屬、藍色鈦金屬、銀色鈦金屬以及黑色鈦金屬。

3C達人Tim哥在臉書搶先曝光現場實機圖，他驚呼iPhone 15 Pro原色鈦金屬、藍色鈦金屬都好美。至於iPhone 15的5種顏色，Tim哥則說：「有回到iPhone 11時的粉嫩感，粉紅色真的是讓全場女性驚呼連連，真是太可愛太粉嫩了！」