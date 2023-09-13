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AirPods Pro改用Type-C　3大特色一次看

記者黃翊婷／綜合報導

iPhone 15全系列皆採用USB-C，AirPods Pro也出現小改版，推出更通用的USB-C版，可以和iPhone 15共用一條充電線，包含3大特色，分別為適應性音訊、對話感知、個人化音量，台灣開賣時間未定，售價為7490元。

USB-C版AirPods Pro 2（圖／翻攝自蘋果官網）

▲USB-C版AirPods Pro 2。（圖／翻攝自蘋果官網）

AirPods Pro 2捨棄Lightning改採USB-C接孔，除了可以和iPhone 15共用一條充電線，也可以直接透過iPhone充電。AirPods Pro 2主動式降噪效能提升最高可達2倍，通透模式能讓使用者聽見周遭的聲音，全新適應性音訊可根據使用者所處的環境，智慧調整噪音控制的程度，充電一次就有6小時的電池續航力。

此外，AirPods Pro 2搭載H2晶片，H2晶片採用的適應性演算法十分強大，可以更快速處理音效，在使用者聽到的瞬間就能立刻調整音訊，每個細節都會根據使用者的耳形特徵進行運算，呈現出更高傳真的音效。

AirPods Pro 2的3大特色如下：

1、適應性音訊：在使用者需要時，適應性音訊會流暢融合「主動式降噪」與「通透模式」，在任何環境都能巧妙呈現最適合的聲音混合效果。

2、對話感知：當使用者戴著AirPods Pro並與身邊的人說話時，「對話感知」會自動調低正在播放的音量，增強面前說話者的聲音，同時降低背景噪音。

3、個人化音量：個人化音量會運用機器學習技術逐漸了解使用者在不同環境中的聆聽偏好，並根據習慣自動調整聲音。

USB-C版AirPods Pro 2搭配MagSafe充電盒，台灣售價為7490元，開賣時間未定。除了AirPods Pro 2之外，爆料客ShrimpApplePro表示，USB-C版的有線耳機EarPods已經開始量產；至於AirPods 3、AirPod Max是否會跟進，蘋果方面尚未公布。

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