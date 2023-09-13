iPhone 15十大亮點整理！　台灣週五預購、2.99萬起

▲蘋果iPhone 15 Pro系列新機，有4色供選擇。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

眾所矚目的蘋果秋季發表會於台灣時間今（13日）凌晨1時登場，根據台灣蘋果官網，iPhone 15系列與Apple Watch本周可開放預購，9月22日起發售。以下整理蘋果發表會上，關於iPhone 15系列新機包括主相機全面4800萬畫素、鈦金屬外框等的10大亮點。

iPhone 15系列新機依舊為4款新機配置，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，螢幕維持6.1、6.7吋2種尺寸，預計本周五（15日）開放預購，下周五（22日）正式發售，售價29,900元起，各機型相較前一代漲價1000元至2000元不等，最頂規版為58,900元，成為史上最貴蘋果手機。以下整理蘋果新機10大亮點。

主相機一律4800萬畫素

去年iPhone 14 Pro系列主相機畫素迎來重大升級，從1200萬畫素躍升至4800萬畫素，今年iPhone 15以及iPhone 15 Plus也跟進升級，並有2400萬望遠鏡頭，共3段光學變焦。Pro系列則支援全新2400萬畫素超高預設解析度。

iPhone 15 Pro Max變焦能力也獲得提升，來到120mm的5倍光學變焦。此外，空間運算設備Vision Pro明年初即將上市，蘋果也宣布年底前在iPhone 15 Pro系列影片拍攝中導入全新功能，能為Apple Vision Pro錄製空間影片。

新一代人像拍攝模式

iPhone 15人像拍照功能升級，不用再像以往需手動切換模式，而且當畫面中有人、貓、狗或使用者進行點按對焦時，iPhone就會自動捕捉景深資訊，讓後製微調都更加方便。





▲iPhone15軟硬體升級有感。（圖／蘋果官網）

電池續航力UP

iPhone 15 Pro Max號稱超強電池續航力，連續播放影片最長可達29小時，iPhone 15 Pro則能達到23小時。

首次採用鈦金屬外框

蘋果從iPhone X系列以來的不鏽鋼外框終於退場，全新iPhone 15 Pro系列首度採用有髮絲紋的鈦金屬材質，使用的合金與執行火星任務的太空船同等級，質輕堅固，Pro與Pro Max分別減輕至187公克與221公克，打造史上最輕Pro系列，也達到iPhone史上最薄螢幕邊框。

Lightning退場，全面改採USB-C

蘋果為因應歐盟新法規定，捨棄10多年歷史的Lightning接口，iPhone 15系列全面採用USB-C接口，iPhone 15 Pro系列支援usb 3等級速度，最多比USB 2快上20倍。

動態島

蘋果為加大螢幕占比，同時為繞過打孔位置，在去年iPhone 14 Pro系列給出令人滿意的解方 ─ 動態島設計。今年將動態島全面普及至iPhone 15系列。動態島以醒目方式呈現各種通知，讓用戶能輕鬆掌握叫車進度、來電對象與追蹤航班動態等。

採用台積電3奈米製程晶片「A17 Pro」

蘋果iPhone 15 Pro系列新機搭載最新的台積電3奈米製程晶片「A17 Pro」，CPU速度加快10%、神經引擎2倍升級，GPU速度大幅提升20％、加入6核心設計，以及提升峰值效能與能源效率，迎來前所未見的大升級，繪圖處理效能也是iPhone歷代最強。iPhone 15與Plus則採用14 Pro系列的A16晶片。

▲自定義動作按鈕。（圖／翻攝蘋果官網）

全新動作按鈕

預設狀態下，動作按鈕會設定為「鈴聲」、「靜音」的切換模式，還擁有9大自定義功能，如快速開啟相機、手電筒、專注模式、語音備忘錄等。

第二代UWB超寬頻晶片

iPhone 15系列採用的第二代UWB超寬頻晶片，能將連接範圍擴大至以往的3倍，使尋找與定位功能更強大。





▲iPhone 15新色，全系列共9色。（圖／蘋果）

9色選擇

蘋果iPhone 15全系列一共9種顏色， 15與Plus版有粉紅、黃、綠、藍、黑5色可供選擇。 15 Pro以及Pro Max版本，則有鈦金屬黑、白、藍、原色共4色可選擇。

Apple Watch使用watchOS 10可與其他蘋果手錶連線交換資訊，Series 9功能則號稱相當強大，發表會中現場示範抬起手部就能用手錶開始電話或結束通話，也能透過手勢連動手錶操作iPhone。新錶預計10月公開，還有「星光色」與紅色可選擇。