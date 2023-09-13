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大陸 大陸焦點 特派現場

大學生「精液品質比賽」　獎金最高2.7萬！陸官方找挑戰者

▲人類精子庫,四川,安徽。（圖／CFP）

▲河南省人類精子庫官方平台發布消息，50天「精液品質比拚」提供參加者補貼獎金。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

河南省人類精子庫官方平台近日發布消息指出，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液品質比拚」，活動全程免費，提供參加者補貼獎金，最高可獲得6100元（約新台幣2.7萬）。據了解，有不少自稱是鄭州本地學生以真實姓名參賽，引起網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，此活動將從濃度、活力、精液量以及精子畸形率最低，綜合各方面選出最強選手。一名相關工作人員透露，會採用此比賽形式，是想號召大學生來捐，因為大學生精液的質量較好。

報導指出，捐獻過程大約需2到3個月的時間，捐贈者還要長期生活在鄭州本地。比拚結束後，會以匿名、數據形式公布比賽結果。工作人員還說，每天的名額都有限制。

▲參加者最高還可獲得6100人民幣（約新台幣2.7萬）的補貼金。（圖／翻攝自搜狐網）

▲參加者最高還可獲得6100人民幣（約新台幣2.7萬）的補貼金。（圖／翻攝自搜狐網）

據了解，在活動討論區有不少自稱是鄭州本地學生以真實姓名參賽，還留言「我鄭州大學某某某掛帥親征，請大家給我點讚，讚有多少個，我就捐多少毫升」、「我鄭工某某某一天多次，實名捐精」。消息曝光後也登上微博熱搜，大陸友紛紛留言，「有選種豬的感覺」、「第一名必須通報全國」、「精子品質好不代表基因品質好」、「不怕得第一，就怕得最後」。

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