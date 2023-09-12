承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

▲苗栗承揚資訊有限公司及台南幸福扶輪社致贈電腦給犯保台南分會馨生學子，以減少數位學習落差。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署與犯罪被害人保護協會台南分會，長期規劃關懷弱勢學生方案，犯保台南分會定期訪查關懷台南轄內經濟資源弱勢的被害人家庭，這些遭逢犯罪被害案件的馨生家庭即使籠罩在悲痛的愁雲慘霧中，也仍盡力支援孩子就學，尤其更需要的是設備資源的援助。

所幸社會處處有溫暖，在開學之際，苗栗承揚資訊有限公司及台南幸福扶輪社主動聯繫犯保台南分會，可提供全新電腦設備2組(含主機螢幕)、全新筆記型電腦5台，公益贊助分會馨生學子在新的學期使用，以減少數位學習落差。

9月12日在台南地檢署6樓貴賓室，舉辦捐贈儀式，由台南地檢署鍾和憲檢察長進行見證，捐贈單位由承揚資訊總經理陳永芳、財務長邱淑慧與台南幸福扶輪社陳筱軒社長、扶輪基金鄭淑玫主委、中華扶輪基金林郭美珠主委等5位代表，親自載運上述電腦資訊設備，當面致送犯保台南分會陳素雲主委、蔡國華常委及犯保台南分會5戶馨生家庭學子代表接受捐贈。

台南地檢署檢察長鍾和憲表示，台南地檢署與被害人保護協會台南分會一直都非常重視柔性司法的推行，馨生人保護更是其中最重要的一環，被害人家庭在至親驟然去世或受重傷後，除心理遭受創傷外，因案件發生後頓失家庭生活經濟支柱，因此需要長期關懷協助。本署日後也將繼續協助資源挹注弱勢家庭，尤其電腦設備這樣的公益捐贈，更是需要日後永續多多益善，以幫助更多需要設備的弱勢家庭。

犯保台南分會主委陳素雲表示，這些弱勢家庭有些尚未有電腦設備可以使用，或是現有的設備已經不堪使用的學生，工欲善其事，必先利其器，相信馨生學子在開學後有這樣的設備，接下來必定能在學業上取得更亮眼的表現。陳主委更期勉馨生人不論遇到甚麼困難，都能勇於面對，大家一同分享愛，有能力再回饋給需要幫助的馨生人，大家一起讓愛循環不息，互相成為支持力量。